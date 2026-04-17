Carlos D’Ambrosio sorride a metà: “Mi aspettavo di fare meno, l’obiettivo era Parigi”

Si chiude con l’ottima prestazione di Carlos D’Ambrosio la quarta e penultima giornata dei Campionati Italiani di nuoto 2026. Nella vasca lunga di Riccione, l’italo-cubano, già campione nei 100 sl, ha dominato poco fa anche l’ultimo atto dei 200 stile libero, portando a due i titoli nazionali in attese delle staffette. Crono finale di 1’45″77 per il classe 2007 che si impone davanti a Jacopo Barbotti (1’47″27).

D’Ambrosio è stato padrone della gara fin dall’inizio con una subacquea molto efficace grazie alla quale ha preso subito un leggero vantaggio. Poi il ritmo del nativo di Valdagno non è mai calato, assicurando il successo all’azzurro e la qualificazione per gli Europei di Parigi in programma ad agosto, nei quali spera di essere uno dei grandi protagonisti.

In zona mista, ai microfoni di Rai Sport, D’Ambrosio non si è mostrato soddisfatto della sua gara: “Alzo le mani, sono contentissimo, ho fatto una bella gara. Mi aspettavo un tempo più basso perché stamattina avevo fatto meno. Poi è arrivata un’onda ed ho bevuto, sembra una cosa da esordiente (ridendo). Ho perso tutta la nuotata, cose che capitano. L’importante era vincere, ho portato un buon tempo a casa. So che potevo fare meno ma è andata così, sono contento. L’obiettivo era la qualificazione di Parigi ed è stato centrato in pieno”.