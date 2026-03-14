Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi San Severino Marche-Camerino : orari, tv, percorso, favoriti. Si decide la classifica generale

È la tappa decisiva, visto che domani al 99% sarà volata. Va a decidersi in questa sesta frazione la Tirreno-Adriatico 2026, oggi si assegnerà la classifica generale. Andiamo a scoprire la frazione odierna nel dettaglio con percorso, favoriti e programma.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 15.00

Come vedere in tv la Tirreno-Adriatico? La sesta tappa sarà trasmessa in diretta tv su Rai2 a partire dalle 15:00. La corsa sarà trasmessa in streaming su RaiPlay, DAZN, Discovery Plus, HBO Max. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta.

PERCORSO

Partenza da San Severino Marche ed arrivo a Camerino dopo 188 chilometri e 4007 metri di dislivello. Nella prima parte di gara si affronta una salita dura come il Sassotetto (13.1 km al 7.3%), poi si entrerà nel circuito finale, da affrontare quattro volte, con l’ascesa di Camerino a chiudere (3 km all’8.8%).

FAVORITI

Sfida conclusiva per la classifica generale, con Isaac del Toro che può chiudere i conti in chiave Maglia Azzurra. Il messicano è sicuramente il grande favorito, anche per prendersi il successo di tappa odierno. L’Italia spera in Giulio Pellizzari che proverà a recuperare i 23” di distacco sulle strade di casa. Altro corridore di casa è Giulio Ciccone che sogna il successo di tappa. Da seguire anche lo statunitense Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike), apparso brillantissimo ieri in salita.

PROGRAMMA SESTA TAPPA TIRRENO-ADRIATICO 2026

Sabato 14 Marzo – San Severino Marche-Camerino (188 km)

Orario di partenza: 10.45

Orario di arrivo: 15.45 circa

DOVE VEDERE LA SESTA TAPPA DELLA TIRRENO-ADRIATICO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 (dalle 15:00)

Diretta streaming: RaiPlay, Discovery Plus, Eurosport 2, HBO Max e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport