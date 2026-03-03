Sollevamento pesi, 14 azzurri iscritti agli Europei 2026. Spiccano i nomi di Massidda e Pizzolato

Dopo una stagione di transizione in cui sono entrate in vigore le nuove categorie di peso, c’è grande attesa in vista dei Campionati Europei di sollevamento pesi 2026, in programma a Batumi (Georgia) dal 19 al 26 aprile. La rassegna continentale assoluta rappresenta un banco di prova importante nel percorso di avvicinamento alle qualificazioni olimpiche verso i Giochi di Los Angeles 2028.

Quando mancano ancora diverse settimane al via della manifestazione, sono già state pubblicate le entry list preliminari in cui spicca la presenza di quattordici atleti italiani. Nello specifico risultano iscritti per l’Italia Sergio Massidda (65 kg), Oscar Reyes Martinez (79 kg), Nino Pizzolato (88 kg), Cristiano Giuseppe Ficco (88 kg), Lorenzo Tarquini (94 kg) e Simone Karol Abati (110 kg) in campo maschile.

Per quanto riguarda il settore femminile sono presenti Giulia Imperio (48 kg), Celine Delia (53 kg), Noemi Filippazzo (63 kg), Chiara Piccinno (63 kg), Giulia Miserendino (69 kg), Genna Toko Kegne (77 kg) e Sara Dal Bò (86 kg). Di seguito è possibile consultare le entry list preliminari di tutte le categorie di peso agli Europei di pesistica olimpica 2026.

CLICCA QUI PER LE ENTRY LIST PRELIMINARI DEGLI EUROPEI DI SOLLEVAMENTO PESI 2026