Short track, Chiara Betti si regala il bronzo nei 500 metri ai Mondiali

Continuano a regalare soddisfazioni all’Italia i Mondiali di short track in corso di svolgimento a Montreal. La squadra azzurra festeggia la quinta medaglia di una rassegna iridata fenomenale. Questa volta è Chiara Betti a centrare il podio, conquistando il bronzo nei 500 metri, sua prima medaglia individuale della carriera in un Campionato del Mondo.

L’Olanda festeggia la doppietta con la grande favorita Xandra Velzeboer che piazza il bis dopo l’oro olimpico. Dopo la vittoria a Milano Cortina 2026, l’olandese si prende il successo iridato, mantenendo come sempre il comando della finale. Alle sue spalla si piazza la connazionale Selma Poutsma, che si prende la medaglia d’argento.

Chiara Betti è stata davvero bravissima a prendere la scia delle due olandesi, allungando anche sull’americana Corinne Stoddard e sulla francese Berenice Comby, che non hanno mai impensierito l’azzurra.

A breve ci sarà l’ultima finale di questo Mondiale ed è quella della staffetta maschile. Gli azzurri (Pietro Sighel, Luca Spechenhauser, Thomas Nadalini ed Andrea Cassinelli) vanno assolutamente a caccia di un grande risultato.