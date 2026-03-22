Sci alpino, l’Italia sogna un’altra coppa. Goggia ha nel mirino la sfera di cristallo in superG

Dopo la meravigliosa coppa di discesa conquistata da Laura Pirovano, l’Italia sogna la doppietta e si affida a Sofia Goggia, che ha davvero l’enorme possibilità di conquistare la sua prima coppa di superG della carriera. Finora la bergamasca ha vinto la sfera di cristallo solamente in discesa libera (4 volte), ma in questa stagione Sofia si è espressa decisamente meglio in supergigante ed arriva a questa gara delle finali Lillehammer (si corre sulla pista di Kvitfjell) con il pronostico nettamente in suo favore.

Prima di quest’ultimo superG, infatti, Goggia ha 63 punti di vantaggio sulla neozelandese Alice Robinson, che è l’unica che può ancora togliere la sfera di cristallo alla bergamasca. A Sofia, però, basterà chiudere tra le prime sette per essere certa del trionfo, mentre Robinson è obbligata a vincere per provare a mettere veramente pressione all’azzurra.

Tutto sembra dunque portare verso la parte di Goggia, anche se fino a quando il verdetto non è scritto c’è sicuramente l’ansia ed il timore di poter rovinare tutto. Sarebbe davvero la conclusione migliore di una stagione molto difficile per Goggia, che comunque è riuscita a vincere una medaglia alle Olimpiadi proprio in quella discesa che l’ha fatta tribolare per tutti questi cinque mesi, mentre in superG Goggia è riuscita a salire per due volte sul gradino più alto del podio ed ora vuole assolutamente la coppa.

Altro duello a distanza decisamente importante è quello tra Mikaela Shiffrin ed Emma Aicher. L’americana sarà al via del superG e chiaramente c’è l’incognita di come si comporterà e quale piazzamento riuscirà ad ottenere. Dopo la discesa Aicher si è portata a -93 punti, forse troppi per sognare il sorpasso, ma la tedesca ha ancora una carta importante come il superG odierno per ottenere una vittoria e dunque arrivare a gigante e slalom con la contesa apertissima.

In casa Italia si sogna comunque il grande risultato non solo individuale con Goggia, ma anche di squadra con la gara. Elena Curtoni è reduce dalla vittoria in Val di Fassa, ma attenzione anche a Roberta Melesi e soprattutto anche a Laura Pirovano, anche se ci sarà da capire se la trentina avrà smaltito tutta l’euforia per lo straordinario trionfo di ieri.