Sci alpinismo, Boscacci/De Silvestro conquistano l’argento nella staffetta mista degli Europei

Arriva la seconda medaglia in due giorni per la spedizione azzurra agli Europei di sci alpinismo 2026. A Shahdag, in Azerbaijan, la coppia composta da Michele Boscacci ed Alba de Silvestro è riuscita a conquistare un prezioso argento nella staffetta mista. Per entrambi si tratta della seconda medaglia continentale dopo il bronzo ottenuto in Spagna nel 2022. Sale così a due argenti il bilancio italiano della rassegna iridata, in attesa delle prove vertical di domani.

I due coniugi della Valtellina si riscattano dopo il quinto posto della prova Olimpica di Bormio e si aggiudicano la piazza d’onore al termine di una brillante prova. Davanti agli azzurri solo la coppia svizzera formata da Marianne Fatton e Thomas Bussard, campioni d’Europa con il tempo di 35’35”. Gli elvetico hanno preso in mano le redini della gara sin dalle prime battute, conquistando un gap significativo dal tandem italiano che ha chiuso con un ritardo di 53” dalla testa. Completa il podio la Germania Tatjana Paller e Finn Hösch che, staccati di 1’17”.

Nella categoria Giovani, invece, ad imporsi è stata la coppia tedesca formata da Helena Euringer e Moritz Bauregger, oro in 40’11”1. Dietro di loro la Spagna, con Emma Martin Bogonez e Aaron Del Val Alvarez, argento con un ritardo dalla vetta di circa 5’ (4’55”). Completa il podio la coppia russa formata da Anastasiia Pshenichnaia e Rustam Elchian (a 8’26”).