Murada, splendido argento nella sprint. L’Italia inizia alla grande gli Europei di Shahdag

Non avrebbe potuto desiderare inizio migliore la spedizione italiana agli Europei di sci alpinismo, competizione che si svolgerà da oggi fino a domenica 8 marzo a Shahdag in Azerbaijan. Giulia Murada, reduce dal quinto posto conquistato alle Olimpiadi, chiude la sprint femminile con uno splendido argento.

L’azzurra ingaggia una serrata battaglia con la medaglia d’oro olimpica Marianne Fatton e mette alle corde l’avversaria per larghi tratti della gara prima di subirne l’implacabile rimonta e il sorpasso operato nel finale di gara. L’elvetica chiude con il tempo di 3’25″1 ed infligge un distacco di un secondo alla sua avversaria. Completa il podio la tedesca Tatjana Paller.

La prova maschile riserva ai colori azzurri il buon quinto posto finale conquistato da Luca Tomasoni. Finale di gara emozionante con Nikita Filipov che sorpassa lo svizzero Thomas Bussard in discesa dopo una sfida vibrante. Completa il podio con il bronzo lo spagnolo Ferrer Martinez. Si ferma in batteria la corsa degli altri due italiani: Nicolò Canclini è terzo nella prima, mentre Erik Canovi ottiene lo stesso piazzamento nella quarta.

Nell’Under 18 maschile il ceco Franciszek Jopek, 03:34.3 il suo tempo, precede il romeno Matei Petre e lo slovacco Adam Hubac. Nell’Under 20 lo spagnolo Aaron Alvarez Del Val vince il titolo con 03:19.3, davanti al ceco Marek Foltyn e al tedesco Moritz Bauregger. Nell’Under 23 lo svizzero Jon Kistler si aggiudica la finale con il tempo di 03:12.9 davanti al tedesco Finn Hosch.

In campo femminile la spagnola Nuria Balaguer Noguera, 04:41.3 il suo crono, si laurea campionessa d’Europa nella categoria Juniores davanti alle polacche Antonina Rakus e Natalia Boborowska. Nell’Under 20 la tedesca Helena Euringer s’impone in 03:53.3 davanti all’austriaca Emma Albrecht e alla slovena Klara Velepec. Nella categoria Under 23 la ceca Eva Matejovicova conquista il titolo in 04:47.7. Completano il podio l’andorrana Lea Ancion Havet e la svizzera Thibe Deseyn.