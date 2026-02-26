Tragedia nello sci alpinismo: Marika Mascherona é scomparsa. Fu nel giro della Nazionale

Un grave lutto ha colpito il mondo dello sci italiano nella mattinata di oggi, quando sulle montagne della Valdidentro si è consumata una tragedia che non ha lasciato scampo a due giovani sci alpinisti. A perdere la vita è stata Marika Mascherona, 28 anni, originaria di Bormio, ex atleta della nazionale azzurra di sci alpino. Con lei è morto anche Alberto De Maron, 26 anni, entrambi travolti da una valanga staccatasi sul versante sud-ovest del Monte Cornaccia, in Alta Valtellina.

L’allarme è scattato attorno alle 10:30. I due stavano risalendo in sci alpinismo quando, secondo le prime ricostruzioni dei soccorritori, un cornicione di neve avrebbe ceduto sotto i loro piedi a circa 2.900 metri di quota, trascinandoli per oltre 300 metri lungo un tratto particolarmente impervio.

Un terzo compagno di escursione, rimasto illeso e testimone diretto dell’accaduto, ha immediatamente dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti gli elicotteri di emergenza, il Soccorso alpino della Guardia di finanza e i vigili del fuoco, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato purtroppo inutile.

La scomparsa di Mascherona rappresenta una perdita profonda per l’intero movimento sciistico. Classe 1998, specialista dello slalom, era arrivata fino alla Coppa Europa, ottenendo come miglior risultato un 14° posto a Hasliberg all’inizio del 2022. Dopo aver lasciato l’agonismo, era entrata nello staff dei maestri della Scuola Sci Sertorelli di Bormio e allenava la categoria Children dello Sci Club Bormio. Proprio nei giorni scorsi aveva accompagnato i suoi ragazzi in gara a Madesimo.

Accanto allo sci alpino, Marika coltivava con passione lo sci alpinismo, spesso condiviso con la sorella Katia. Oggi, su quelle montagne che tanto amava, la tragedia ha spezzato una vita giovane e piena di progetti, lasciando sgomento e dolore in tutta l’Alta Valtellina e nel mondo dello sport.