Nuoto di fondo, Germania fa sua la staffetta mista a Soma Bay. Italia assente

Le acque limpide e calde di Soma Bay, in Egitto, hanno fatto da teatro alla prima tappa della Coppa del Mondo di nuoto in acque libere, regalando soddisfazioni in casa Italia nel day-1 dedicato alle due 10 km. Nella prova maschile Domenico Acerenza è giunto terzo, nella gara in cui il tedesco Florian Wellbrock ha fatto la voce grossa, precedendo l’ungherese David Betlehem e per l’appunto il lucano. Un riscontro considerevole per Mimmo, reduce da un periodo di stop per un delicato intervento alla spalla.

Altro podio per il Bel Paese è arrivato grazie a Ginevra Taddeucci. La vice-campionessa del mondo ha confermato il suo status, rivaleggiando con l’australiana Moesha Johnson (oro iridato in carica) fin dalle prime battute. Alla fine della fiera, l’aussie ha fatto la differenza nell’ultimo giro, precedendo la toscana e la tedesca Lea Boy.

Day-2 in cui è stata la prova a squadre a tenere banco. Il team-mixed, format che vede competere due uomini e due donne in rappresentanza del proprio Paese, in cui non era presente l’Italia. E così il confronto tra la Germania e l’Ungheria ha sorriso ai tedeschi.

Il quartetto formato da Boy, Leonie Martens, Oliver Klemet e Wellbrock si è imposto col crono di 1:09:24.60 davanti ai magari Bettina Fabian, Napsugar Nagy, Hunor Kovacs-Seres e Betlehem (1:09:26.90) e alla Spagna (1:10:10.90). Teutonici, dunque, che hanno dato un seguito a quanto si era visto nel corso della rassegna iridata dell’anno passato.