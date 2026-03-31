NBA, i risultati della notte (31 marzo): Thunder da 60 vittorie, show Wembanyama

Si sono disputati otto match dell’NBA questa notte e a prendersi la scena sono gli Oklahoma City Thunder, che volano a quota 60 successi grazie ai 47 punti di Shai Gilgeous-Alexander, e uno straordinario Victor Wembanyama, autore di 41 punti e 16 rimbalzi nella vittoria dei San Antonio Spurs. Spettacolo e risultati pesanti anche sugli altri campi, tra rimonte, strisce aperte e prestazioni individuali di altissimo livello.

Colpo di reni nel finale per i Miami Heat, che piazzano un parziale di 14-0 negli ultimi minuti e piegano i Philadelphia 76ers 119-109. Decisivi i 30 punti di Tyler Herro e la doppia doppia da 23+16 di Bam Adebayo, mentre a Philadelphia non bastano i 26 di Joel Embiid. Dopo il sorpasso Sixers nel finale, Miami chiude con autorità e resta in corsa per migliorare la posizione play-in. Gli Atlanta Hawks piegano i Boston Celtics 112-102 grazie a un dominante terzo quarto, conquistando la 13ª vittoria casalinga consecutiva: decisivi i 20 punti a testa di Onyeka Okongwu e Jalen Johnson, entrambi in doppia doppia. Dopo un primo tempo in perfetto equilibrio (54-54), Atlanta cambia marcia al rientro dagli spogliatoi con un parziale di 36-22 che indirizza la gara. Boston prova la rimonta con i 29 punti di Jaylen Brown, ma nel finale i liberi di Johnson e Nickeil Alexander-Walker chiudono i conti. Notte storica per Victor Wembanyama, che firma 41 punti e 16 rimbalzi con la doppia doppia più veloce di sempre (in appena 8’31’’) trascinando i San Antonio Spurs al nono successo consecutivo: 129-114 sui Chicago Bulls. Dopo un avvio shock, gli Spurs cambiano marcia con un parziale guidato dal francese e volano fino al +29, chiudendo senza affanni nonostante i 23 punti dell’ex Tre Jones.

A Memphis, Devin Booker trascina Phoenix con 36 punti (16/24 al tiro) nel netto 131-105 sui Grizzlies, indirizzato da un parziale decisivo nell’ultimo quarto. Dopo l’equilibrio fino al 91-91, i Suns scappano con un break di 11-0 firmato da Collin Gillespie e compagni, senza più voltarsi indietro. Memphis, guidata dai 17 di Tyler Burton, cede alla maggiore efficienza al tiro di Phoenix (50,5% e 17 triple). Netto dominio dei Minnesota Timberwolves che espugnano Dallas 124-94: Julius Randle guida con 24 punti, mentre Anthony Edwards rientra dall’infortunio con 17 dalla panchina. Tripla doppia per Ayo Dosunmu, in una gara mai in discussione dopo il primo allungo. Per i Dallas Mavericks, al 13° ko interno consecutivo, non bastano i 21 di Daniel Gafford. I Cleveland Cavaliers passano a Salt Lake City imponendosi 122-113 sugli Utah Jazz grazie a un decisivo break di 14-1 nel quarto periodo: protagonisti Evan Mobley e Donovan Mitchell, entrambi a quota 34 punti, con il lungo a dominare anche sotto canestro (16 rimbalzi). Utah resta in partita fino al 105-103 firmato Ace Bailey, ma crolla nel finale, incassando la sesta sconfitta consecutiva.

Shai Gilgeous-Alexander trascina gli Oklahoma City Thunder con 47 punti al successo 114-110 all’overtime sui Detroit Pistons, firmando anche l’allungo decisivo nei supplementari. Detroit, nonostante le pesanti assenze, rimonta nel quarto periodo e sfiora il colpo con Jenkins, ma nel finale SGA ruba palla e trascina la sfida all’extra time. Nel supplementare è ancora il canadese a decidere con 8 punti, regalando ai Thunder la 60ª vittoria stagionale. Senza Luka Doncic, i Los Angeles Lakers travolgono 120-101 i Washington Wizards trascinati dalla tripla doppia di LeBron James (21 punti, 12 assist, 10 rimbalzi), ben supportato da Austin Reaves. Dopo un primo quarto in equilibrio, un parziale devastante chiude i conti già prima dell’intervallo, con i gialloviola che controllano fino alla sirena. Per Washington è l’ennesimo ko, mentre James eguaglia Kareem Abdul-Jabbar per vittorie complessive in carriera.

RISULTATI NBA 2025-2026 (31 MARZO)

Miami Heat – Philadelphia 76ers 119-109

Atlanta Hawks – Boston Celtics 112-102

San Antonio Spurs – Chicago Bulls 129-114

Memphis Grizzlies – Phoenix Suns 105-131

Dallas Mavericks – Minnesota Timberwolves 94-124

Utah Jazz – Cleveland Cavaliers 113-122

Oklahoma City Thunder – Detroit Pistons 114-110

Los Ángeles Lakers – Washington Wizards 120-101