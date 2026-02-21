Sci alpinismo, la Francia domina la staffetta mista a coppie. Quinti De Silvestro/Boscacci

Erano i grandi favoriti della vigilia e non hanno deluso le aspettative. Sul circuito costruito nell’ultima parte della Stelvio, la coppia francese composta da Emily Harrop e Thibault Anselmet ha conquistato la medaglia d’oro nella staffetta mista di sci alpinismo, assoluta novità di queste Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. I transalpini hanno dominato la gara fin dalle battute iniziali, non perdendo tempo nei cambi di pelle e vincendo il titolo come da previsione.

Per la coppia francese è la seconda grande affermazione dopo la vittoria nei Mondiali. Seconda piazza per la Svizzera, con il duo composto dalla campionessa olimpica della sprint Marianne Fatton e Jon Kistler. Molto abile la coppia elvetica a prendere un gap significativo dalla terza piazza, chiudendo la prova a 11.9 secondi dall’oro.

Completa il podio la Spagna che ha schierato Oriol Cardona Coll (oro nella sprint) ed Ana Alonso Rodriguez. Fondamentale è stato l’apporto di Cardona Coll che ha staccato tutti dopo l’ultimo cambio, avvicinandosi addirittura alla seconda piazza nel finale. Ritardo all’arrivo di +26.53 e bronzo olimpico nonostante la penalità per un cambio errato. Chiude in quinta posizione l’Italia con la coppia marito e moglie composta da Alba de Silvestro e Michele Boscacci.

Gli azzurri sono stati in lotta per il terzo posto fino a metà gara prima di perdere contatto dagli Stati Uniti, quarti all’arrivo (+42.99). Nel finale Boscacci ha continuato a perdere terreno, chiudendo l’ultimo atto ad 1’00″20 dalla migliore prestazione.