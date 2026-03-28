Jorge Martin: “Vincere e cadere nel giro d’onore è un’altra storia. Gomma fondamentale”

Il ruggito di Jorge Martin. Lo spagnolo ha beffato Bagnaia all’ultimo giro in occasione della Sprint Race valida per il GP delle Americhe, appuntamento numero tre del Mondiale 2026 di MotoGP in scena questo fine settimana sul tracciato di Austin, in Texas.

Prova di grande cuore per l’iberico, il quale ha approfittato dell’uscita di scena di Marco Bezzecchi mettendoesi in scia del ducatista, fino a passarlo nella sezione finale del tracciato. Al terzo posto si é invece attestata la KTM di Pedro Acosta. Letteralmente pazzo di gioia, il centauro dell’Aprilia ha commentato a caldo quanto fatto:

“Vincere è una cosa, ma vincere e cadere nel giro d’onore è tutt’altra storia – ha detto divertito Martin dopo la caduta durante l’impennata – Sono molto grato di stare bene e di non essermi fatto male. È stata una caduta ad alta velocità, ma fortunatamente è avvenuta sul rettilineo. Oggi la squadra dovrà lavorare di più, ma saranno contenti della vittoria“.

Martin ha proseguito: “Sono molto grato. Fin dal mattino avevo ben chiaro che la mia gomma sarebbe stata la media. Mi sembrava strano che nessun altro la usasse; forse era una questione di apprendimento, ma mi dà fiducia vedere che le mie scelte sono corrette. Ci sono state molte cadute, è stato difficile tenere la moto in pista. Ora dobbiamo continuare così. La scelta delle gomme è stata fondamentale; forse con le gomme morbide sarei stato più veloce all’inizio e avrei tenuto il passo di Pecco, ma alla fine non avrei ottenuto la vittoria. Il mio desiderio mi ha spinto a prendere questa decisione; ora ho più informazioni per domani”.

Infine Martin ha chiosato: “Non avevo in programma di vincere la gara, forse puntavo a un podio, ma quando Bezzecchi mi ha superato ho capito di non essere più veloce e quando è caduto ho attaccato Pecco. Non è nel mio stile arrivare all’ultimo giro e sorpassare, ma ho visto l’occasione e l’ho sfruttata. Un’altra abilità sbloccata“.