LIVE Errani/Paolini-Xu/Yang, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: le campionesse olimpiche a caccia dei quarti di finale

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno del torneo di doppio femminile di Indian Wells tra Sara Errani/Jasmine Paolini e le cinesi Xu Yifan/Yang Zhaoxuan. Primo confronto diretto in assoluto tra le due coppie, con il duo vincente dell’incontro che ai quarti di finale troverà la compagine composta dalla cinese Guo Hanyu e dalla veterana francese Kristina Mladenovic.

Le campionesse olimpiche arrivano al 1000 californiano alla ricerca del primo acuto stagionale. Le azzurre si sono infatti fermate a sorpresa al secondo turno degli Australian Open, per poi cedere nelle semifinali di Doha ed agli ottavi di Dubai. All’esordio hanno sconfitto in due parziali il tandem formato dalla rumena Cristian e dalla danese Tauson. Sara e Jasmine dovranno alzare il livello ritrovando le sensazioni dei giorni migliori in quanto le avversarie, tanto quest’oggi, che nell’eventuale quarto di finale, rappresentano coppie ben affiatate.

Xu Yifan e Yang Zhaoxuan giocano assieme infatti da quattro anni. Tra i migliori risultati colti dalle cinesi spiccano gli ottavi al Roland Garros 2023 e le semifinali raggiunte in quel di Dubai nel 2025. Nella stessa stagione si sono issate fino alle semifinali anche sull’erba di Bad-Homburg e sul cemento di Cleveland e Seoul. A gennaio sono balzate in finale nel WTA di Adelaide cedendo in due parziali proprio a Guo/Mladenovic. Nel primo turno di Indian Wells hanno lasciato appena tre game alle esperte Bencic/Cirstea.

La sfida di secondo turno del torneo di doppio femminile di Indian Wells tra Sara Errani/Jasmine Paolini e le cinesi Xu Yifan/Yang Zhaoxuan sarà il quarto match dalle 19.00 sullo Stadium 5 dopo Johnson/Zielinski-Erler/Vavassori, Hozumi/Wu-Perez/Schuurs e Diallo/King-Luz/Matos. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!