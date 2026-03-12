Lewis Hamilton fiducioso: “Il distacco da Mercedes è ampio, ma non impossibile da chiudere”

Lewis Hamilton guarda avanti con ottimismo. Dopo il primo appuntamento stagionale del Mondiale di F1 in Australia, il pilota britannico della Ferrari si prepara al prossimo round in Cina con fiducia, consapevole delle difficoltà ma convinto del potenziale della squadra.

Alla vigilia della gara di Shanghai, il sette volte campione del mondo ha parlato delle sensazioni con le nuove monoposto, sottolineando quanto siano state positive fin dai primi giri: “Se mi divertono le nuove macchine? Molto divertito la scorsa settimana. La Mercedes sembra veramente forte e può avere un gap anche maggiore. Ma non è un gap impossibile da chiudere, sono fiducioso nel mio team“, ha ammesso.

Hamilton ha poi riflettuto su quanto il tracciato cinese possa incidere sugli equilibri visti nel debutto stagionale, invitando però alla cautela sui tempi di recupero: “Il layout di Shanghai può aiutarci? Molto presto per dirlo. Siamo stati 8 decimi indietro in qualifica, non li trovi in soli 4 giorni. McLaren alzerà il passo, la Red Bull sarà della battaglia. Mi aspetto Mercedes ancora avanti e molto veloce ma penso che possiamo estrarre di più dal pacchetto che abbiamo. Non sicuro 8 decimi, ma sicuro di più“, ha sottolineato.

Infine, Lewis ha provato ad analizzare i punti di forza degli avversari, ribadendo però che la priorità resta il lavoro interno al team: “Difficile dire da dove arrivi la loro forza. Possono essere più efficienti, caricare meglio la batteria. Non dobbiamo preoccuparci di cosa fanno gli altri ma lavorare duramente noi. Sono fiero del lavoro dei ragazzi, del motore che abbiamo e di come continuano a sviluppare“.