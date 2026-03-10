Lacrosse, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

Il lacrosse farà il suo grande ritorno alle Olimpiadi in occasione dell’edizione di Los Angeles 2028, che si disputerà nella metropoli statunitense dal 14 al 30 luglio. Dopo le apparizioni del 1904 e del 1908, quando fu il Canada a conquistare la medaglia d’oro, questo sport tornò in scena nel programma a cinque cerchi come disciplina dimostrativa nel 1928, 1932, 1948 e poi uscì di scena fino alla recente riammissione.

Il lacrosse sarà grande protagonista negli USA, dove si adotterà il format del Sixes. Si disputeranno due tornei (uno maschile e uno femminile), a ciascuno prenderanno parte sei squadre composte da undici giocatori ciascuna. Ma come si potranno qualificare le varie Nazionali ai Giochi? Quali saranno i criteri di qualificazione del lacrosse alle Olimpiadi di Los Angeles 2028? Scopriamo nel dettaglio il meccanismo che sarà protagonista nei prossimi tre anni.

Gli USA sono già qualificati in qualità di Paese organizzatore, quattro pass verranno assegnati ai Mondiali 2027 e un ultimo tagliando verrà messo in palio in un torneo di qualificazione. Ai Mondiali parteciperanno sedici squadre: le migliori cinque degli Europei, le migliori cinque dei Panamericani, le migliori cinque degli Asiatici-Pacifici, la migliore africana.

Le migliori quattro classificate dei Mondiali si qualificheranno alle Olimpiadi, ma deve essercene almeno una per le seguenti aree geografiche: Africa, Asia-Pacifico-Europa. Le migliori sei squadre dei Mondiali non ancora ammesse ai Giochi disputeranno un torneo di qualificazione successivo: si giocherà un round robin, le prime due classificate disputeranno una finale che metterà in palio l’ultimo pass per Los Angeles 2028.

CRITERI QUALIFICAZIONE LACROSSE OLIMPIADI 2028

PAESE OSPITANTE

USA qualificati come Paese organizzatore.

MONDIALI 2027

Le migliori quattro classificate dei Mondiali si qualificheranno alle Olimpiadi, ma deve essercene almeno una per le seguenti aree geografiche: Africa, Asia-Pacifico-Europa. Ai Mondiali parteciperanno sedici squadre: le migliori cinque degli Europei, le migliori cinque dei Panamericani, le migliori cinque degli Asiatici-Pacifici, la migliore africana.

TORNEO DI QUALIFICAZIONE

Le migliori sei squadre dei Mondiali non ancora ammesse ai Giochi disputeranno un torneo di qualificazione successivo: si giocherà un round robin, le prime due classificate disputeranno una finale che metterà in palio l’ultimo pass.