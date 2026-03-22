Giro di Catalogna 2026: la startlist e chi parteciperà. Sfida tra Vingegaard ed Evenepoel
Non c’è un momento di pausa nel calendario del World Tour di ciclismo al maschile. Subito dopo la Milano-Sanremo e in attesa delle Classiche del Nord, spazio anche al Giro di Catalogna che scatterà domani. Sarà grande spettacolo vista la presenza di diversi corridori di qualità: la sfida più attesa è sicuramente quella tra Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel.
Andiamo a scoprire nel dettaglio la startlist con tutti i partecipanti.
STARTLIST GIRO DI CATALOGNA 2026
RED BULL-BORA-HANSGROHE
1 EVENEPOEL Remco
2 LIPOWITZ Florian
3 HINDLEY Jai
4 MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe
5 DENZ Nico
6 CATTANEO Mattia
7 WANDAHL Frederik
UAE TEAM EMIRATES XRG
11 ALMEIDA João
12 VINE Jay
13 MCNULTY Brandon
14 SOLER Marc
15 OLIVEIRA Ivo
16 BARONCINI Filippo
17 PERICAS CAPDEVILA Adria
TEAM VISMA | LEASE A BIKE
21 VINGEGAARD Jonas
22 KUSS Sepp
23 PIGANZOLI Davide
24 ARMIRAIL Bruno
25 NORDHAGEN Jørgen
26 LEMMEN Bart
27 KELDERMAN Wilco
LIDL-TREK
31 VERONA QUINTANILLA Carlos
32 CICCONE Giulio
33 SKJELMOSE Mattias
34 GEE Derek
35 GEOGHEGAN HART Tao
36 OOMEN Sam
37 MOSCA Jacopo
XDS ASTANA TEAM
41 FORTUNATO Lorenzo
42 LOPEZ GRANIZO Harold Martin
43 SILVA COUSSAN Guillermo Thomas
44 RODRIGUEZ MARTIN Cristian
45 MULUBRHAN Henok
46 SU Haoyu
47 KUZMIN Anton
SOUDAL QUICK-STEP
51 LANDA MEANA Mikel
52 ZANA Filippo
53 LECERF Junior
54 DAINESE Alberto
55 RACCAGNI NOVIERO Andrea
56 PARET PEINTRE Valentin
57 EENKHOORN Pascal
DECATHLON CMA CGM TEAM
61 GALL Felix
62 RICCITELLO Matthew
63 BISIAUX Léo
64 ISIDORE Noa
65 STAUNE-MITTET Johannes
66 L’HOTE Antoine
67 SCOTSON Callum
INEOS GRENADIERS
71 ONLEY Oscar
72 GODON Dorian
73 LANGELLOTTI Victor
74 RODRIGUEZ CANO Carlos
75 SVESTAD-BÅRDSENG Embret
76 JUNGELS Bob
77 DE PLUS Laurens
ALPECIN-PREMIER TECH
81 BUSATTO Francesco
82 UHLIG Henri
83 GLIVAR Gal
84 DEBRUYNE Ramses
85 REMIJN Senna
86 VERGALLITO Luca
87 PRICE PEJTERSEN Johan
BAHRAIN VICTORIOUS
91 MARTINEZ Lenny
92 BUITRAGO SANCHEZ Santiago
93 EULÁLIO Afonso
94 OMRZEL Jakob
95 GOVEKAR Matevž
96 KEPPLINGER Rainer
97 ARNDT Nikias
UNO-X MOBILITY
101 LEKNESSUND Andreas
102 CORT NIELSEN Magnus
103 CHARMIG Anthon
104 SKAARSETH Anders
105 SVARRE Tobias
106 HVIDEBERG Jonas Hem
107 BUGGE Martin Urianstad
EF EDUCATION-EASYPOST
111 CARAPAZ Richard
112 STEINHAUSER Georg
113 BELOKI FERNANDEZ Markel
114 LEONARD Michael Shea
115 HOBBS Alfred Bruce Noah
116 CEPEDA Alexander Jefferson
117 RAFFERTY Darren
NSN CYCLING TEAM
121 VERNON Ethan
122 GILMORE Brady
123 STEWART Jake
124 CÔTÉ Pier-André
125 BENNETT George
126 LUTSENKO Alexey
127 HIRT Jan
MOVISTAR TEAM
131 MAS NICOLAU Enric
132 UIJTDEBROEKS Cian
133 RUBIO REYES Einer Augusto
134 LOPEZ PEREZ Juan Pedro
135 QUINTANA Nairo
136 NOVAK Pavel
137 HESSMANN Michel
TEAM JAYCO ALULA
141 O’CONNOR Ben
142 DOUBLE Paul
143 ENGELHARDT Felix
144 PORTER Rudy
145 GAMPER Patrick
146 JUUL JENSEN Christopher
147 BOUWMAN Koen
GROUPAMA-FDJ UNITED
151 MARTIN-GUYONNET Guillaume
152 DECOMBLE Maxime
153 GAUDU David
154 ROLLAND Brieuc
155 MOLARD Rudy
156 GERMANI Lorenzo
157 KENCH Joshua
LOTTO INTERMARCHÉ
161 GUALDI Simone
162 KOCKELMANN Mathieu
163 AERTS Toon
164 FOX Luke Matthew
165 THOMPSON Reuben
166 SLOCK Liam
167 VEISTROFFER Baptiste
PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM
171 PIDCOCK Thomas
172 BENNETT Sam
173 HOWSON Damien Craig
174 GONZALEZ LOPEZ David
175 VANHOUCKE Harm
176 CAMPRUBI PIJUAN Marcel
177 DE LA CRUZ MELGAREJO David
CAJA RURAL-SEGUROS RGA
181 BALDERSTONE ROUMENS Abel
182 CASTELLON RIBALTA Jan
183 BERWICK Sebastian
184 GUARDEÑO ROMA Jaume
185 PARRA CUERDA José Félix
186 ARRIOLA-BENGOA BEITIA Julen
187 DARDER GARI Sergi
EQUIPO KERN PHARMA
191 BERRADE FERNANDEZ Urko
192 SOSA CUERVO Ivan Ramiro
193 GUTIERREZ GONZALEZ Jorge
194 WENZEL Mats
195 URIARTE BELZUNEGI Diego
196 CARRASCOSA MILLER Pablo
197 AZNAR VIJUESCA Hugo
EUSKALTEL-EUSKADI
201 AGIRRE EGAÑA Jon
202 BIZKARRA ETXEGIBEL Mikel
203 AGUIRRE SUBIJANA Yago
204 MURGUIALDAY Jokin
205 FERNANDEZ HERES Samuel
206 VAN DER TUUK Danny
207 AZNAR VIJUESCA Unai
BURGOS BURPELLET BH
211 CHUMIL GONZALEZ Sergio Geovani
212 DIAZ GALLEGO Jose Manuel
213 KUDUS Merhawi
214 HERRADA Jesus
215 FAURA ASENSIO José Luis
216 APARICIO MUÑOZ Mario
217 BURNETT Josh
MODERN ADVENTURE PRO CYCLING
221 DE BOD Stefan
222 MUNTON Byron
223 PICKRELL Riley
224 STEWART Mark
225 HAUG Kieran
226 STITES Tyler
227 FLOREZ GARCES Samuel