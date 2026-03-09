Giorgio Piola: “Ferrari più vicina del previsto a Mercedes. La turbina più piccola scelta progettuale da applaudire”

La nuova era della Formula Uno si è aperta a Melbourne con la vittoria di George Russell, che ha rispettato il pronostico della vigilia dopo la devastante pole position del sabato aggiudicandosi il Gran Premio d’Australia 2026 davanti all’altra Mercedes di Kimi Antonelli. Il podio è stato completato dalla Ferrari di Charles Leclerc, precedendo il compagno di squadra Lewis Hamilton dopo aver duellato con Russell nelle battute iniziali della corsa.

“Abbiamo visto una fase iniziale di gara veramente emozionante. Da tempo non vedevamo tutti questi sorpassi e controsorpassi, quindi l’inizio è stato davvero eccitante e bello. È stato però un Gran Premio a due fasi: la prima di lotta, in cui c’era addirittura la speranza che le Ferrari potessero agguantare qualcosa in più rispetto ad un terzo e quarto posto, poi invece la situazione si è un po’ plafonata sul vantaggio della Mercedes. È sembrato però un gap non così eclatante come si era evidenziato nella qualifica. Se dovessi indicare il pilota del giorno, direi sicuramente Leclerc. Ha fatto una partenza incredibile, e poi ha lottato in maniera davvero notevole“, il commento di Giorgio Piola in fase di commento del GP sul canale Youtube di OA Sport.

Sull’errore strategico della Rossa di non fermarsi in regime di Virtual Safety Car: “La Ferrari, avendo avuto un’esperienza non fantastica con le gomme dure, ha fatto la mossa di ritardare al massimo il pit-stop per cercare di ritrovarsi alla fine in una situazione più favorevole, pensando che Mercedes potesse avere un degrado. Alla fine però questo degrado non c’è stato, anche perché hanno condotto il passo non dovendo forzare e questo conta molto sulla vita degli pneumatici“.

Il grande esperto di tecnica della F1 ha poi analizzato la partenza bruciante delle SF-26: “La scelta di avere una turbina più piccola dà un vantaggio in partenza. Io ero ai test in Bahrain, e lì la differenza era stata ancora più eclatante. Le Ferrari partivano a razzo, e anche la Haas che ha lo stesso propulsore aveva dimostrato di essere molto efficiente da quel punto di vista. Qui la superiorità è stata meno eclatante, però è legata ad una precisa scelta progettuale. Quindi ‘chapeau’ alla Ferrari per aver scelto questa soluzione“.

“Queste monoposto 2026 finalmente sono abbastanza diverse tra di loro, mentre quelle che abbiamo visto fino alla passata stagione erano un po’ plafonate, utilizzavano la massima lunghezza del passo e anche la distribuzione dei pesi era abbastanza simile tra le varie macchine. La gestione degli pneumatici diventava quindi una variabile molto importante, mentre qui ci sono progetti molto diversi come per esempio la McLaren. È abbastanza logico di conseguenza avere delle differenze più marcate“, aggiunge Piola.

Sulle prospettive in vista della seconda tappa in Cina: “Dovremmo assistere ad uno spettacolo ancora maggiore, o almeno lo spero, perché lo stesso Andrea Stella in occasione dei test aveva detto che il circuito di Melbourne sarebbe stato quello meno adatto a questo tipo di monoposto, proprio per il problema della mancanza di frenate e di ricarica. Alla vigilia c’erano tanti timori, e adesso noi non diremo che è tutto fantastico, però la gara ci ha un po’ rappacificato dopo tutte le vicende della pre-season“.

Bilancio positivo in casa Ferrari: “In definitiva la Ferrari esce molto contenta da questa prova, perché la supremazia Mercedes era quasi scontata e arrivavamo a questo weekend sapendo che avrebbero fatto doppietta. Le Rosse hanno dimostrato però di poter lottare, non c’è stato il divario pazzesco che si pensava. Ferrari è stata la seconda forza, non troppo lontana dalla Mercedes, quindi la trasferta australiana si chiude positivamente. In ogni caso non potremo capire i veri valori in campo prima di tre o quattro gare, perché la comprensione della gestione dei due sistemi di potenza e di tutto il resto rende questa stagione estremamente interessante. Sono convinto che ci sarà uno sviluppo importante anche dal punto di vista aerodinamico e degli assetti“.

Giorgio Piola ha elogiato anche la bella reazione di Kimi Antonelli, secondo al traguardo con una gran rimonta: “Ha dato una bella prova di carattere. Sabato era andato a sbattere, quindi poteva essere in una fase un po’ timida verso la gara, ma nei fatti ha dimostrato poi carattere e talento, perché poi ha recuperato dopo quella brutta partenza ed è riuscito a fare una corsa senza errori. Bene così“.

