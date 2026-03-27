Giochi Europei 2027: definito il programma degli sport. L’Italia difenderà il titolo del 2023

Il Comitato Esecutivo dell’EOC (Comitati Olimpici Europei) ha definito gli sport che faranno parte del programma della quarta edizione dei Giochi Europei, in programma a Istanbul dal 16 al 27 giugno 2027. La manifestazione continentale rappresenterà un appuntamento fondamentale soprattutto per alcune discipline nel percorso di qualificazione verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Saranno nel complesso 26 gli sport (di cui 22 olimpici) protagonisti della kermesse con il debutto assoluto del beach sprint di canottaggio, del sollevamento pesi e dello squash. Mihai Covaliu, presidente della Commissione di Coordinamento dell’EOC, ha dichiarato: “Istanbul 2027 sarà una tappa chiave sulla strada verso Los Angeles 2028. Con 26 sport, di cui 22 olimpici, e significative opportunità di qualificazione, i Giochi offriranno agli atleti europei una piattaforma di alto livello per esibirsi e qualificarsi ai Giochi Olimpici. Il programma riflette la nostra forte collaborazione con le Federazioni Internazionali ed Europee e la nostra ambizione condivisa di offrire un’edizione eccezionale dei Giochi Europei“.

Veli Ozan Çakır, CEO di Istanbul 2027, ha commentato: “I Giochi Europei di Istanbul 2027 metteranno in mostra la forza e la diversità dello sport europeo. In stretta collaborazione con l’EOC e le Federazioni, abbiamo sviluppato un programma che riflette sia l’eccellenza sportiva sia la visione della nostra città. Non vediamo l’ora di accogliere atleti e tifosi da tutta Europa a Istanbul nel 2027“.

Di seguito la lista delle 26 discipline sportive previste agli European Games 2027: basket 3×3, discipline acquatiche, tiro con l’arco, atletica (Europei a squadre), badminton, pugilato, canoa velocità, scherma, ginnastica, judo, karate, kickboxing, pentathlon moderno, muay thai, padel, canottaggio (beach sprint), rugby a 7, tiro, arrampicata sportiva, squash, tennistavolo, taekwondo, triathlon, pallavolo, sollevamento pesi, lotta.