Istanbul ospiterà i Giochi Europei del 2027: decisione unanime

Il Comitato Esecutivo del Comitato Olimpico Europeo (EOC) ha assegnato in maniera unanime alla Turchia e nello specifico alla città di Istanbul la quarta edizione dei Giochi Europei, in programma nel 2027. La prossima kermesse continentale multisportiva, in alcune discipline, sarà valevole anche come evento di qualificazione olimpica per Los Angeles 2028.

“Il Comitato Olimpico Europeo è lieto di aver approvato la candidatura di Istanbul per ospitare i Giochi Europei del 2027. È una grande notizia sia per gli atleti europei sia per la città. Istanbul e la Turchia sono da tempo buoni amici dello sport internazionale, e la città ha inserito lo sport nel tessuto della vita quotidiana a beneficio dei suoi cittadini. Sarà il luogo ideale per far brillare i migliori atleti europei nel 2027”, ha commentato il Presidente dell’EOC Spyros Capralos.

Questa scelta è arrivata dopo che Peter Brüll, Sport Director dell’EOC, ha presentato al Comitato Esecutivo un dettagliato rapporto di valutazione sulla candidatura turca. Il documento è stato redatto in seguito alla visita di valutazione effettuata ad Istanbul da una delegazione di esperti del CIO a inizio marzo.

Nel rapporto è stata esaminata la capacità della città di ospitare la manifestazione analizzando le sedi, i trasporti, la sicurezza, gli alloggi e le strutture per gli atleti. La candidatura non prevede ulteriori costruzioni oltre a quelle già esistenti o già programmate per la città di Istanbul. La decisione unanime del Comitato Esecutivo verrà presentata all’Assemblea Generale dell’EOC, prevista a Bucarest nel mese di giugno, per l’approvazione finale e la conseguente firma dei relativi contratti.