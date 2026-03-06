F1, nelle qualifiche del GP d’Australia 2026 si getta la maschera! Chi ha il progetto vincente?

Le ore 6:00 di sabato 6 marzo saranno il momento in cui tutti, in Formula 1, dovranno mostrare le loro carte. Difatti quello sarà il momento in cui scatteranno le qualificazioni del Gran Premio d’Australia, deputato a tenere a battesimo la stagione 2026, quella dell’ennesima rivoluzione regolamentare. Come tutti i cambiamenti, porta con sé tutte le incognite del caso.

I risultati dei test di gennaio e febbraio, nonché quelli delle prove libere odierne sono stati veritieri? Chi si è nascosto, tenendo volutamente un profilo basso? Viceversa chi ha banfato, cercando la prestazione pura a differenza di tanti altri? Questo è il tema forte delle qualifiche di domattina, perché rappresenteranno il primo vero atto ufficiale del nuovo Mondiale.

I quattro top team, Ferrari, McLaren, Mercedes e Red Bull (citati in rigoroso ordine alfabetico) avranno un’idea chiara dei rispettivi rapporti di forza. Il Cavallino Rampante si augura che il 2026 possa davvero diventare il proverbiale “anno prossimo”, nel senso di quello del ritorno al successo. Il Team di Woking mira a confermarsi al vertice dopo gli iridi del 2025.

Le Frecce d’Argento hanno sempre cambiato volto quando ci si è trovati di fronte a una rivoluzione tecnica. Nel bene nel 2014, quando fecero partire un’egemonia assoluta, nel male nel 2022, quando rincularono a un ruolo di secondo piano. Il Drink Team, infine, dovrà capire se la ristrutturazione del 2025 avrà ripercussioni sulla stagione corrente.

Insomma, il croupier sta per pronunciare il fatidico “Rien ne va plus!”. In realtà lo ha già fatto, perché chi si è presentato a Melbourne, ha dovuto già effettuare la propria puntata. La domanda è ‘Quale sarà quella vincente?’ . La prima risposta arriverà alle ore 7:00 di sabato, quando verrà determinato il primo poleman del 2026.