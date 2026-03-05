Kimi Antonelli con ambizioni: “L’obiettivo è vincere una gara e lottare per il Mondiale”

Manca ormai sempre meno al primo appuntamento del Mondiale F1 2026. Domani infatti si apriranno le danze sul circuito Alber Park per le prime due sessioni di prove libere di questa stagione, valide per il Gran Premio di Australia. Tanti i punti interrogativi della vigilia, a partire dal nuovo regolamento fino ad arrivare alla competitività delle monoposto.

Oggi, durante il consueto media day tenuto nel paddock, i grandi protagonisti sono intervenuti esprimendo le proprie considerazioni sul primo dei ventidue capitoli di questo Mondiale. Tra questi anche Andrea Kimi Antonelli, unico pilota italiano, alla sua seconda stagione in Mercedes. Il giovane bolognese ha tracciato gli obiettivi per questo 2026, rimarcando la volontà di ottenere la prima vittoria in F1.

Come riporta Formula Passion, il classe 2006 ha dichiarato: “Al momento c’è un’atmosfera positiva. Tutti sono molto entusiasti di iniziare perché c’è un nuovo regolamento, una nuova opportunità, e sembra che siamo in una buona posizione. Certo, è molto difficile conoscere il ritmo reale di tutti perché nei test non si sa mai quale programma stiano seguendo le altre squadre, ma siamo soddisfatti del lavoro svolto che abbiamo svolto, e la macchina sembra rispondere bene. Questo è positivo e non vediamo l’ora che arrivi il fine settimana”.

I nuovi obiettivi: “L’obiettivo è vincere almeno una gara. In definitiva, anche lottare per il campionato se possibile. Prima dobbiamo vedere dove siamo, come squadra e anche come pilota. Devo vedere dove sono rispetto agli altri. Ho un compagno di squadra molto forte e, sicuramente, anche gli altri piloti sono molto bravi. Non sarà facile, ma se siamo competitivi penso che tutto sia possibile”.

Infine, l’italiano si è concentrato sugli aspetti da migliorare: “Arrivando a ogni fine settimana, vuoi vincere, vuoi sempre essere il migliore. Il mio modo di pensare è capire e cercare di mettermi nella posizione migliore possibile, quindi mi chiedo: ‘Come vincere?’ Cosa devo fare per mettermi nella posizione migliore per riuscirci?’ Ovviamente affronto una gara alla volta, ma penso a cosa devo fare per essere il migliore. È qualcosa che non ho fatto l’anno scorso e che voglio fare quest’anno perché è una grande opportunità, e sarà importante massimizzare ogni weekend di gara”.