F1, Oscar Piastri si smarca: “Impossibile ripetere l’inizio di stagione dell’anno scorso, Ferrari e Mercedes sono davanti”

Inizia, in casa per giunta, una annata di riscatto per Oscar Piastri? Il pilota nativo di Melbourne, infatti, si prepara per il Gran Premio d’Australia, appuntamento d’esordio del Mondiale di Formula Uno 2026, con la chiara intenzione di prendere il via al nuovo campionato con il piede giusto dopo un 2025 nel quale sembrava lanciatissimo verso il suo primo titolo iridato, salvo poi crollare nel finale e lasciare il trionfo al suo compagno di scuderia Lando Norris.

Nel corso della conferenza stampa odierna, che ha sancito il via ufficiale del weekend dell’Albert Park di Melbourne, il pilota del team McLaren ha iniziato il suo racconto da un punto ben preciso: “Penso che sarebbe ottimistico – o molto ottimistico – dire che avremo le stesse ottime prestazioni di 12 mesi fa. Penso che siamo da qualche parte tra i primi, ma dai test sembra che Mercedes e Ferrari abbiano superato un po’ noi e la Red Bull”.

“Ma, come si può vedere – prosegue l’australiano – le cose stanno cambiando così rapidamente, perché tutti imparano e apportano miglioramenti alle vetture, quindi dovremo aspettare e vedere. Credo che l’anno scorso fossimo arrivati ​​qui con grandissime speranze di poter ottenere qualcosa di speciale, e quest’anno penso che possiamo ancora ottenere un buon risultato, ma per ottenere lo stesso tipo di prestazioni dovremo trovare qualcosa in più”.

Il cambio di regolamenti potrebbe davvero essere l’ago della bilancia in questo primo scorcio di campionato? “È difficile saperlo perché non abbiamo ancora iniziato, ma penso che la differenza di quest’anno sia il reset dei regolamenti. Sono fiducioso di poter fare un altro passo avanti, spero, usando lo stesso tipo di processo che ho usato negli ultimi anni, e vedremo dove arriveremo. Vincere in casa? Penso che ogni pilota voglia vincere la propria gara di casa e questo non è diverso per me. Essendo la gara di apertura della stagione, c’è un grande elemento di incertezza, ma mi piacerebbe vincere qui a Melbourne”.