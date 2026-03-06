Berrettini-Zverev oggi in tv, ATP Indian Wells 2026: orario, programma, streaming

Matteo Berrettini torna in campo nel Masters1000 di Indian Wells e quest’oggi (ore 20:00 italiane) affronterà il tedesco Alexander Zverev in un match che metterà in palio la qualificazione al terzo turno del celebre torneo californiano. Una partita difficile per il romano, opposto al n.4 del mondo, che va in cerca di un rilancio dopo la sconfitta inattesa ad Acapulco (Messico) per mano di Miomir Kecmanovic.

Il tennista romano dovrà far ricorso a tutte le proprie risorse per prevalere, dovendo poi recuperare le energie per il dispendioso primo round contro il francese Adrian Mannarino. Una partita in cui Matteo è stato costretto a rimontare, spuntandola sul transalpino 4-6 7-5 7-5 in quasi tre ore di gioco. Match epico, per certi versi, visti i crampi che sono arrivati per Matteo all’inizio del terzo parziale.

Sarà quindi interessante capire quanto l’azzurro riuscirà a dare in questo incontro, al cospetto di uno dei migliori servitori del circuito e in grado dal lato del rovescio di fare un po’ quello che vuole. Berrettini dovrà cercare di pungolare l’avversario sul dritto, sulla falsariga di quanto fatto negli ultimi due incroci, vinti dal giocatore italiano, ovvero sull’erba di Wimbledon nel 2023 e sulla terra rossa di Montecarlo l’anno scorso. Va detto che il classe ’96 tricolore non è mai riuscito a battere il rivale quando si è giocato sui campi in cemento o sul duro. Per questo, Zverev gode ancor di più dei favori del pronostico.

La partita tra Matteo Berrettini e Alexander Zverev, valida per il secondo turno del Masters1000 di Indian Wells 2026, sarà la prima prevista sul campo centrale e l’orario di inizio è fissato dalle 20:00 italiane. La copertura televisiva sarà affidata a Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

BERRETTINI-ZVEREV ATP INDIAN WELLS 2026 OGGI

Venerdì 6 marzo (orari italiani)

STADIUM 1 – Inizio alle ore 20:00

1. M. Berrettini vs A. Zverev (4)

Non prima delle 22:00

2. A. Sabalenka (1) vs H. Sakatsume

A seguire

3. C. Gauff (4) K. Rakhimova (Q)

Non prima delle 03:00 di sabato 7 marzo

4. D. Svrcina (Q) vs J. Sinner (2)

Non prima delle 05:00 di sabato 7 marzo

5. A. Blinkova vs A. Anisimova (6)

