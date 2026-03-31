Basket: la Virtus Bologna dura due quarti e mezzo, poi Parigi è travolgente in Eurolega

In una serata dal significato di classifica praticamente nullo, la 34a giornata di Eurolega vede il Paris Basketball passare al PalaDozza battendo la Virtus Bologna per 82-103. Top scorer della serata Nadir Hifi con 20 punti, per gli uomini ora allenati da Nenad Jakovljevic 16 di Matt Morgan e Momo Diouf.

Fin dall’inizio la lotta è serratissima, con un PalaDozza tutto esaurito che prova a spingere la Virtus. Si sbaglia parecchio nelle fasi iniziali, poi è Parigi che prova la fuga con Hifi e Jeremy Morgan (7-13). A rispondere prontamente è uno Smailagic in gran spolvero, che quasi da solo piazza un 8-0 che rimanda avanti Bologna. Entra in scena anche Matt Morgan per il 20-16, poi Hommes sigla la tripla che significa 20-19 dopo 10′.

Secondo periodo al via con un nuovo +4 bianconero firmato Smailagic e Jallow, che però s’infrange contro il duo Ouattara-Cavaliere che vale il +2 Parigi. Si succedono i sorpassi da una parte e dall’altra, ma solo per poco, perché arrivano tre triple di Jeremy Morgan, Hommes e Hifi per il 34-40. Diouf più degli altri, con collaborazione da Niang e Vildoza, prova a ricucire lo strappo, ma i francesi non lasciano molto d’intentato e all’intervallo è 47-53.

Dopo il libero di Rhoden del +7 Parigi arrivano Alston, Diouf ed Edwards a mettere insieme i marchi della parità a quota 54. Si tratta però di una situazione che ricorda tanto l’elastico: a ogni avvicinamento della Virtus c’è un allungo parigino. Entra in scena anche Herrera, non protagonista nella prima metà di gara, e che qui invece diventa una spina nel fianco per i bianconeri (60-68). Adesso per Parigi è tutto più semplice con Shahrvin, Robinson e Ouattara: a 10′ dal termine è 63-76.

La Virtus, di fatto, in campo smette di esserci e viene letteralmente travolta nei 10′ finali. La spinta di Robinson e Herrera è tale che nel giro di quattro minuti e mezzo il punteggio diventa 66-93, qualcosa che il PalaDozza non gradisce (ed è utilizzare un eufemismo). Sfiorato il +30, Parigi toglie il piede dall’acceleratore pur superando quota 100. Finisce 82-103.

VIRTUS BOLOGNA-PARIS BASKETBALL 82-103

BOLOGNA – Vildoza* 12, Edwards* 9, Niang* 8, Smailagic 8, Alston* 8, Hackett, Ferrari 2, M. Morgan 16, Diarra, Jallow 3, Diouf* 16, Akele. All. Jakovljevic

PARIS – Hifi 20, Cavaliere 4, Robinson* 14, Herrera 14, Rhoden* 8, Ayayi 3, Faye* 4, Shahrvin 4, J. Morgan 6, Ouattara* 14, Hommes 9, Willis* 3. All. Thomas