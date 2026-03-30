Anna Chiara Mascolo: “Agli Assoluti punto su 200 e 400 sl. Condizione buona e aspetti da affinare”

Anna Chiara Mascolo è stata una delle grandi protagoniste del Meeting di Livorno, andato in scena dal 19 al 21 marzo e valevole come tappa di avvicinamento verso i Campionati Italiani Assoluti di Riccione. La toscana classe 2001, che ha primeggiato nei 200 e negli 800 metri con dei buoni riscontri cronometrici, ha concesso una breve intervista andata in onda nella puntata speciale di SwimZone, visibile sul canale Youtube di OA Sport.

“Le sensazioni in acqua sono state molto buone ieri nell’800 e anche stamattina nel 200, mentre oggi pomeriggio c’è stato il 100 e diciamo che la velocità ancora manca un po’, ma adesso abbiamo tre settimane di specifico, quindi si spera di ritrovarla. La preparazione sta andando bene. Nonostante la stanchezza mi sento bene, bella in presa, infatti le gare stanno venendo in linea con quello che mi aspettavo, quindi è un ottimo momento per la preparazione. Siamo contenti e vediamo“, ha dichiarato la nuotatrice azzurra.

“Questo meeting in generale era un test molto importante in vista degli Assoluti, anche perché è l’unica gara che faccio e farò prima di Riccione. Devo migliorare alcuni dettagli, un po’ la velocità, quindi fare più specifico, però la base l’abbiamo fatta e ce l’ho, quindi tratta di affinare adesso. Su quali gare punto verso gli Italiani? Sicuramente sui 200 e 400 stile libero. Poi farò anche altre gare per contorno diciamo“, conclude la nativa di Firenze.

CLICCA QUI PER VEDERE LA PUNTATA COMPLETA DI SWIM ZONE