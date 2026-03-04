Due campioni di distanze leggendarie. Una sola grande puntata.

Nella puntata N°8 del 2026 di Run2U ospitiamo due protagonisti assoluti dell’ultramaratona italiana: Alessio Terrasi, Campione Italiano 2026 dei 50 km e Dario Ferrante, vice campione italiano di 50 km, già Campione Italiano dei 100 km nel 2025.

Scopriremo cosa significa correre per oltre oltre i propri limiti, parleremo di allenamenti da 200 km a settimana, di infortuni, rimonte epiche e strategie mentali. Ma soprattutto entreremo nella testa di chi sceglie di andare oltre quel limite.

Se ami la corsa, questa è la puntata che non puoi perdere.

🏃‍♂️ Run2U – Puntata N°8 del 2026

In questa puntata speciale ospitiamo due tra i più forti ultramaratoneti italiani del momento:

• Alessio Terrasi, Campione Italiano2026 dei 50 km, specialista delle ultra e protagonista assoluto alla Pistoia-Abetone e di recente a Porto Recanati.

• Dario Ferrante, Campione Italiano dei 100 km su strada all’Ultra Maratona Riviera del Conero 2025 con lo straordinario tempo di 6h41’44” (settima prestazione italiana di sempre), quest’ anno vice campione di 50 km. Capiremo cosa li spinge a correre queste distanze ed il valore delle loro scelte kilometriche.

Con loro parleremo di:

✔ Preparazione per una 50 ed una 100 km

✔ Strategie di gara e gestione del ritmo

✔ Alimentazione e recupero nelle ultramaratone

✔ Mentalità vincente e gestione della fatica

✔ Differenze tra 50 km e 100 km

✔ Obiettivi azzurri e convocazioni in Nazionale

Una puntata imperdibile per runner, maratoneti, appassionati di atletica e per chi sogna di affrontare una ultramaratona.

