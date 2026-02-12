VK Lvi Praga-Perugia oggi, Champions League volley 2026: orario, tv, programma, streaming

La quinta giornata del girone C di Champions League porta la Sir Sicoma Monini Perugia sul campo del VK Lvi Praga, in una sfida che può indirizzare in maniera definitiva il destino europeo dei Block Devils. Gli umbri, primi nel raggruppamento con 11 punti e quattro vittorie su quattro, hanno l’occasione di blindare il primato e conquistare con un turno d’anticipo la qualificazione diretta ai quarti di finale, evitando così il passaggio dai playoff.

Perugia arriva in Repubblica Ceca con il desiderio di riscatto dopo la dolorosa eliminazione in semifinale di Coppa Italia contro Verona, poi capace di alzare il trofeo a Bologna. Una sconfitta che ha lasciato il segno, ma che può trasformarsi in ulteriore carburante in campo europeo, dove la squadra di Angelo Lorenzetti ha finora mostrato solidità e continuità.

Il cammino nel girone parla chiaro: successo all’esordio proprio contro Praga (3-1 al Pala Barton), vittoria in trasferta a Las Palmas e doppio squillo contro Berlino e ancora contro i canari. All’andata contro i cechi, Perugia ha imposto il proprio ritmo con un attacco da 51 punti e 12 muri vincenti, trascinata dai 18 punti di Semeniuk e dai 12 di Cvančiger, dopo aver perso ai vantaggi il primo set. Un segnale di maturità, ribadito anche nelle uscite successive.

Il VK Lvi Praga, ancora a quota due punti e senza vittorie nel girone, proverà a sfruttare il fattore campo per salutare l’Europa con una prestazione di orgoglio. I cechi hanno spesso lottato, come dimostra il tie-break perso contro Berlino e il successo solo sfiorato contro Las Palmas, ma pagano un gap di esperienza e profondità rispetto alle big del girone.

La classifica vede Perugia davanti a Berlino (8 punti), mentre Las Palmas e Praga inseguono più staccate. Un successo esterno permetterebbe agli umbri di presentarsi all’ultima giornata con il primo posto già in tasca, in attesa dello scontro diretto in Germania. Sarà una partita da affrontare con concentrazione massima: dopo la delusione nazionale, Perugia vuole ritrovare certezze e ribadire il proprio status di favorita anche in Champions. In palio non c’è solo una vittoria, ma il sigillo sul girone e un passo deciso verso la fase calda della competizione.

Il fischio d’inizio è in programma all’Arena Sparta Podvinny Mlyn di Praga martedì 10 febbraio con inizio alle 18.00. La partita sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma a pagamento Sky sul canale Sky Sport Arena (204 della piattaforma Sky), mentre è prevista la diretta streaming su Dazn (visibile saltuariamente anche sul canale 214 di Sky), su Now Tv, su Sky Go e su Eurovolley tv. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra VK Lvi Praga e Sir Sicoma Monini Perugia.

A CHE ORA LA CHAMPIONS LEAGUE DI VOLLEY MASCHILE OGGI

Giovedì 12 febbraio – Arena Sparta Podvinny Mlyn di Praga

Ore 18.00 VK Lvi Praga vs Sir Sicoma Monini Perugia

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY MASCHILE2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (204 della piattaforma Sky)

Diretta streaming: Dazn, Now Tv, Sky Go e su Eurovolley tv (eurovolley.tv)

Diretta Live testuale: OA Sport.