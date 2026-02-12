VIDEO Francesca Lollobrigida: bis d’oro, riviviamo l’assolo nei 5000

Ancora Francesca Lollobrigida. Al Milano Speed Skating Stadium la campionessa italiana ha scritto un’altra pagina memorabile della sua carriera, dopo l’oro olimpico conquistato nei 3000 metri. L’azzurra ha infatti concesso il bis, trionfando anche nei 5000 metri e diventando la sesta donna nella storia dei Giochi Invernali a realizzare la doppietta nelle due distanze più lunghe del pattinaggio di velocità su pista lunga ai Cinque Cerchi.

E che gara è stata. Lollobrigida è partita a ritmo forsennato, sospinta dall’entusiasmo del pubblico, infilando una serie di giri sotto i 32 secondi. Poi, tra la terzultima e la penultima tornata, il momento più delicato: la fatica che si fa sentire, l’oro che sembra allontanarsi. Ma Francesca ha trovato dentro di sé energie straordinarie e, con un ultimo giro eccezionale da 31”8, ha fermato il cronometro a 6’46”17, entrando di diritto nella leggenda.

Primato personale e record italiano polverizzato (6’51”07 il precedente limite), ma soprattutto un’altra splendida medaglia d’oro olimpica. Lollobrigida ha preceduto di appena 0”10 l’olandese Merel Conijn e di 0”17 la grande favorita della vigilia, la norvegese Ragne Wiklund, penalizzata da un lieve calo nell’ultima tornata quando il miglior tempo sembrava ormai alla sua portata. Amara quarta posizione per la belga Sandrine Tas, distante 0”30 dalla vetta.

Di seguito il video dell’impresa: