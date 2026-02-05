BiathlonMilano Cortina 2026OlimpiadiSport Invernali
Un biathleta francese onorerà Marco Pantani: in gara con un orecchino del Pirata
Un francese con un idolo italiano. Strano a dirsi, molto meno nei fatti. Alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 Emilien Jacquelin, biathleta transalpino, potrà sfoggiare l’orecchino di Marco Pantani.
Omaggio meraviglioso per il Pirata da parte del 30enne nativo di Grenoble. Grande appassionato di ciclismo, Jacquelin non si limita ad andare in bicicletta in estate per allenarsi, ma segue dal vivo corse come Giro del Delfinato e Strade Bianche, armato di macchina fotografica. Non poteva mancare la visita al museo Pantani di Cesenatico, tempio del suo idolo.
L’accessorio simbolo è stato presentato oggi nella conferenza stampa della nazionale transalpina ad Anterselva. Le parole del francese ad Anterselva: “La famiglia di Marco Pantani mi ha permesso di realizzare qualcosa di importante: indossare uno dei suoi orecchini per le prossime due settimane”.
I tifosi italiani, in parte, si troveranno a fare il tifo anche per il transalpino che porterà addosso una parte del nostro Pirata.