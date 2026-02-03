Tutti gli italiani in gara domani alle Olimpiadi, Milano Cortina 2026: orari gare 4 febbraio, tv, streaming

Giorno -2 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: domani, mercoledì 4 febbraio, andranno in scena la prima sessione del round robin del doppio misto di curling, nonché le prove cronometrate di sci alpino e slittino, che vedranno degli azzurri al via.

Nella prima prova cronometrata della discesa maschile di sci alpino, che scatterà alle ore 11.30 sulla Pista Stelvio di Bormio, saranno al via cinque italiani, ovvero Dominik Paris, Florian Schieder, Giovanni Franzoni, Mattia Casse e Christof Innerhofer.

A partire dalle ore 19.30, invece, sarà la volta dello slittino, con le prime due prove cronometrate del singolo maschile: in entrambe le circostanze saranno al via tre azzurri, ovvero Leon Felderer, Alex Gufler e Dominik Fischnaller.

Per le gare di domani delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la diretta tv non sarà fruibile, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Eurosport1 e DAZN per sci alpino e Gran Bretagna-Norvegia di curling, e Discovery Plus ed HBO Max per sci alpino e curling, infine la Diretta Live testuale per sci alpino e slittino sarà a cura di OA Sport.

ITALIANI IN GARA ALLE OLIMPIADI 2026 DOMANI

Mercoledì 4 febbraio

11.30 SCI ALPINO Discesa maschile, prima prova cronometrata (Dominik Paris, Florian Schieder, Giovanni Franzoni, Mattia Casse, Christof Innerhofer)

19.05 CURLING Doppio misto, sessione 1: Svezia-Corea del Sud, Gran Bretagna-Norvegia, Canada-Cechia, Estonia-Svizzera

19.30 SLITTINO Singolo maschile, prima prova cronometrata (Leon Felderer, Alex Gufler, Dominik Fischnaller)

A seguire SLITTINO Singolo maschile, seconda prova cronometrata (Leon Felderer, Alex Gufler, Dominik Fischnaller)

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport1 e DAZN per sci alpino e Gran Bretagna-Norvegia di curling, Discovery Plus ed HBO Max per sci alpino e curling.

Diretta Live testuale: per sci alpino e slittino OA Sport.