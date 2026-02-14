Tris azzurro nei quarti di finale dei 1000 metri. Confortola e Fontana vincono la batteria

L’Italia cala il tris nei quarti di finale dei 1000 metri femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Le azzurre non sbagliano in una giornata dedicata solo alle batterie di questa distanza. Ottime indicazioni sono arrivate soprattutto da Elisa Confortola ed Arianna Fontana, che hanno vinto le rispettive batterie, mentre Chiara Betti è stata ripescata tra le migliori terze classificate.

Davvero convincente Elisa Confortola in una batteria che nascondeva delle insidie. La valtellinese ha mostrato una grande condizione e ha preso il largo nell’ultimo giro, superando brillantemente l’americana Kristen Santos-Griswold e la cinese Yang Jingru, ripescata poi tra le migliori terze.

Molto bene anche Arianna Fontana, che ha vinto anche lei la sua batteria. La valtellinese, reduce dalla medaglia d’argento nei 500 metri, ha preceduto la canadese Florence Brunelle, con entrambe che hanno allungato agevolmente sulla giapponese Mirei Nakashima e sulla kazaka Olga Tikhonova.

Terzo posto, ma ripescaggio per Chiara Betti. L’azzurra si trovava in una batteria davvero complicatissima, ma è passata con un ottimo tempo alle spalle della sudcoreana Choi Minjeong e della canadese Kim Boutin. Quarta ed eliminata, invece, la croata Valentina Ascic.