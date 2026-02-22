Tour des Alpes-Maritimes 2026: Paul Lapeira beffa Christian Scaroni

Edizione numero 58 per il Tour des Alpes-Maritimes. A differenza di ciò che abbiamo visto nelle passate stagioni, con due tappe a decidere il vincitore, quest’anno si è deciso per una corsa di un giorno con arrivo a Biot che ha visto trionfare l’ex campione francese Paul Lapeira.

Per il corridore classe 2000 della Decathlon CMA CGM Team è il successo numero otto della carriera, il primo di questo 2026. Spunto veloce di gran classe sull’arrivo in leggera salita nel quale è riuscito a beffare il nostro Christian Scaroni.

Deve abdicare l’azzurro della XDS Astana Team che era stato il vincitore l’anno scorso, 2” di ritardo nello sprint finale e secodna piazza. Completa il podio il redivivo britannico Simon Carr della Cofidis.

Completano la top-5 il tedesco Marco Brenner e l’altro francese Lenny Martinez, che erano in avanscoperta sul finale ed hanno sognato di giocarsi il successo in coppia prima di essere raggiunti dal drappello di Lapeira proprio a volata lanciata.