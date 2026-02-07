Startlist discesa femminile, Olimpiadi Cortina 2026: orario, tv, streaming, pettorali delle italiane

Domenica 8 febbraio andrà in scena la discesa libera femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: dopo un paio di prove cronometrate, l’appuntamento è per le ore 11.30, sarà l’iconica pista Olympia delle Tofane nella Perla delle Dolomiti ad ospitare una delle gare più attese dei Giochi e che assegnerà le prime medaglie femminili dello sci alpino dopo la disputa della discesa maschile vinta dallo svizzero Franjo Von Allmen sulla pista Stelvio di Bormio davanti ai nostri Giovanni Franzoni e Dominik Paris.

Sofia Goggia non è stata fortunatissima nel sorteggio del pettorale e ha pescato il numero 15, il peggiore che le potesse capitare visto che si trova nel primo gruppo di merito. La fuoriclasse bergamasca avrà sott’occhio i risultati delle avversarie dirette, ma potrebbe trovare una pista un po’ rovinata e dunque meno performante rispetto a quella che calcheranno le altre pretendenti alle medaglie. La Campionessa Olimpica di PyeongChang 2018 e argento di Parigi 2022 non ha ancora vinto una gara in stagione in questa specialità, ma ha tutte le carte per fare saltare il banco nel momento più importante di questa annata agonistica.

La 33enne dovrà vedersela in particolar modo con l’infinita Lindsey Vonn, che si è rotta il crociato sinistro e sarà comunque della partita. Attenzione alle austriache Mirjam Puchner e Cornelia Huetter, alle tedesche Emma Aicher e Kira Weidle-Winkelmann, alla norvegese Kajsa Vickhoff Lie e alla statunitense Breezy Johnson.

L’Italia avrà altre tre frecce di lusso a disposizione: Laura Pirovano è in forma smagliante e ha accarezzato la vittoria nel recente superG di Crans Montana, Nicol Delago ha trionfato a Tarvisio in Coppa del Mondo poche settimane fa (scenderanno rispettivamente con i numeri 8 e 7), Federica Brignone ha sciolto le riserve e si cimenterà nella velocità dopo il brutto infortunio accusato ad aprile (la fuoriclasse valdostana potrebbe essere avvantaggiata dal terzo pettorale).

Da tenere in seria considerazione le svizzere Malorie Blanc, Jasmine Flury, Janine Schmitt e Corinne Suter e l’austriaca Ariane Raedler, senza dimenticarsi della statunitense Jacqueline Wiles, dell’austriaca Nina Ortliev e della slovena Ilka Stuhec. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist della discesa libera femminile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN, HBO Max; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO LA DISCESA FEMMINILE ALLE OLIMPIADI

Domenica 8 febbraio

Ore 11.30 Discesa libera femminile a Cortina d’Ampezzo (Italia) – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA DISCESA FEMMINILE OLIMPIADI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

PETTORALI DI PARTENZA DISCESA FEMMINILE OLIMPIADI 2026

1 516766 BLANC Malorie 2004 SUI

2 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT

3 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA

4 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI

5 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI

6 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA

7 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA

8 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA

9 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR

10 507168 AICHER Emma 2003 GER

11 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT

12 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER

13 537544 VONN Lindsey 1984 USA

14 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT

15 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA

16 516319 SUTER Corinne 1994 SUI

17 539536 WILES Jacqueline 1992 USA

18 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT

19 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA

20 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO

21 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN

22 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH

23 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA

24 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA

25 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA

26 25210 MORENO Cande 2000 AND

27 485941 PLESHKOVA Julia 1997 AIN

28 185493 POHJOLAINEN Rosa 2003 FIN

29 25222 CAMINAL SANTURE Jordina 2003 AND

30 155994 NOVAKOVA Barbora 2002 CZE

31 6296101 NEGRI Elisa Maria 2003 CZE

32 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN

33 115279 SCHWENCKE Matilde 2003 CHI

34 6537726 BEGUE Nicole 2006 ARG

35 155998 LABASTOVA Alena 2002 CZE

36 695130 SHEPILENKO Anastasiia 2000 UKR