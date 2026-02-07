Federica Brignone scioglie le riserve: sarà in discesa alle Olimpiadi! A Nadia Delago sarà dato un contentino?

Federica Brignone ha sciolto le riserve e ha deciso che sarà della partita in occasione della discesa libera delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che andrà in scena domenica 8 febbraio (ore 11.30). La fuoriclasse valdostana aveva messo in dubbio la propria presenza nella gara veloce dopo non aver convinto nel superG di Crans Montana disputato settimana scorsa, ma le due prove cronometrate disputate sull’Olympia delle Tofane l’hanno convinta a cimentarsi nella gara che assegnerà le prime medaglie femminili nello sci alpino in questa edizione dei Giochi.

La sensazione è che la condizione fisica della detentrice della Sfera di Cristallo migliori ora dopo ora dopo il terribile infortunio rimediato ad aprile ed è questo il motivo che l’ha spinta a tentare il tutto per tutto nella Perla delle Dolomiti, dove tra l’altro lo scorso anno vinse il superG e fu terza nella discesa libera della Coppa del Mondo. Su un tracciato mosso e condizionato dal meteo potrebbe davvero succedere di tutto: l’azzurra sarà una outsider considerando che è reduce da un grave infortunio, ma con il potenziale di poter stupire anche quando il tachimetro supera le tre cifre.

Anche se l’azzurra ha precisato che ieri ha dovuto mettere il ghiaccio sul ginocchio e non riusciva a piegare la gamba, motivo per cui è stata portata in spalla da Amos Mosaner durante la Cerimonia d’Apertura. Federica Brignone ha poi puntualizzato che “ogni giorno la mia confidenza sale e cerco di testarmi ogni giorno di più. Vivo nel qui e nell’ora. Oggi ho fatto le cose che ci siamo detti, ho fatto il mio lavoro, ho studiato bene la pista, ho messo i piedi dove volevo, non ho avuto paura e anzi ho fatto uno step ancora in avanti. Vediamo i danni, perché oggi qualche atterraggio l’ho sentito parecchio”.

Il quartetto dell’Italia per la discesa libera femminile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sarà dunque il seguente: Sofia Goggia (Campionessa Olimpica di PyeongChang 2018 e argento di Pechino 2022), Federica Brignone, Nicol Delago (vittoriosa a Tarvisio poche settimane fa) e Laura Pirovano (ha accarezzato il successo nel superG di Crans Montana, saltando l’ultima porta). Resta così esclusa Nadia Delago, che verrà probabilmente schierata nella combinata a squadre di martedì 10 febbraio insieme a una slalomista da definire.