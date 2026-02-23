Sport in tv oggi (lunedì 23 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Finite le Olimpiadi, non finisce di certo lo sport: comincia un’altra, e lunga, settimana di eventi da guardare anche con passione sui vari schermi che offre il mondo ormai non solo televisivo. Certo è che, comunque, tante emozioni si sono vissute e tante sono pronte a essere vissute. Andiamo a parlare del lunedì che ci attende.

Ovviamente è previsto tanto, tantissimo tennis: sono cinque i tornei ATP e WTA in scena questa settimana, i più importanti dei quali sono Dubai e Acapulco al maschile e Merida al femminile. E la presenza italiana è particolarmente ampia, soprattutto però a Santiago, nel locale ATP 250.

Continua ovviamente il calcio, con la Serie A, la Serie C e i vari campionati stranieri, ma c’è anche il cricket con la sfida tra Zimbabwe e Indie Occidentali dei Mondiali T20, quelli che sono assurti a grande popolarità più che mai, in Italia, quest’anno, a causa della partecipazione tricolore.

E la notte sarà, oltre che di tennis (visti gli orari spesso notturni di Acapulco), anche di tanto basket a stelle e strisce. Che non è solo quello della NBA, ma anche quello della NCAA. Di seguito l’intero palinsesto sportivo della giornata.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 23 febbraio

11:00 Tennis, ATP 500 Dubai, primi turni – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Tennis (203) o Sky Sport Mix (211), streaming su SkyGo e Now

11:00 Snooker, Welsh Open – Diretta streaming su Eurosport 1 (dalle 13:00), DAZN (dalle 13:00), Discovery+ (dalle 11:00) e HBO Max (dalle 11:00)

14:30 Cricket, Mondiali T20: Zimbabwe-Indie Occidentali – Diretta streaming su ICC TV

17:00 Tennis, ATP 250 Santiago del Cile, primi turni – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Tennis (203) o Sky Sport Mix (211), streaming su SkyGo e Now

All’interno: Pellegrino (ITA) [Q]-Barreña (ARG) [Q] – NP Ore 19:00, 2° match sul campo centrale

11:00 Tennis, WTA 250 Austin, primi turni – Diretta tv su SuperTennis (in chiaro e 212 Sky), Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Tennis (203) o Sky Sport Mix (211), streaming su SuperTenniX, sito di SuperTennis, SkyGo e Now

18:00 Tennis, WTA 500 Merida, primi turni – Diretta tv su SuperTennis (in chiaro e 212 Sky), Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Tennis (203) o Sky Sport Mix (211), streaming su SuperTenniX, sito di SuperTennis, SkyGo e Now

18:30 Calcio, Serie A: Fiorentina-Pisa – Diretta tv su DAZN 1 (214 Sky) e streaming su DAZN

20:00 Calcio, Saudi League: Al Qadsiah-Al Ettifaq – Diretta tv su Sportitalia e streaming su Como Tv

20:30 Calcio, Serie C: Virtus Verona-Vicenza – Diretta tv su RaiSport, Sky Sport Arena (204), Sky Sport 252 e streaming su RaiPlay, SkyGo e Now

20:30 Calcio, Serie C: Ternana-Forlì – Diretta tv su Sky Sport Max (206), Sky Sport 253 e streaming su SkyGo e Now

20:30 Calcio, Segunda Division: Cadice-Real Sociedad B – Diretta streaming su DAZN

20:45 Calcio, Serie A: Bologna-Udinese – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251 e streaming su SkyGo, Now e DAZN

21:00 Calcio, Premier League: Everton-Manchester United – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e streaming su SkyGo e Now

21:00 Calcio, Liga: Alaves-Girona – Diretta streaming su DAZN

1:00 Tennis, ATP 500 Acapulco, primi turni – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Tennis (203) o Sky Sport Mix (211), streaming su SkyGo e Now

1:00 Basket NCAA: North Carolina-Louisville – Diretta streaming su DAZN

1:00 Basket NBA: Detroit Pistons-San Antonio Spurs – Diretta tv su Sky Sport Basket (205) e streaming su SkyGo e Now

3:00 Basket NCAA: Kansas-Houston – Diretta streaming su DAZN

3:30 Basket NBA: Houston Rockets-Utah Jazz – Diretta tv su Sky Sport Basket (205) e streaming su SkyGo e Now