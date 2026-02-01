Sport in tv oggi (domenica 1° febbraio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, domenica 1° febbraio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma gli sport invernali con sci alpino, biathlon, salto con gli sci, combinata nordica e sci alpinismo, il tennis con gli Australian Open, il calcio con la Serie A, e tanto altro ancora.

Match decisivo per il Setterosa agli Europei senior 2026 di pallanuoto femminile, in corso di svolgimento a Funchal, in Portogallo: nel Gruppo E le azzurre affronteranno nel secondo ed ultimo match della seconda fase la Francia, ancora a quota zero in classifica. La sfida tra le azzurre e le transalpine andrà in scena alle ore 16.30 italiane.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 1° febbraio

1.15 Ciclismo, Cadel Evans Great Ocean Road Race – Discovery Plus

8.50 Sci alpinismo, Coppa del Mondo Boi Taull: staffetta mista – 9.30 YouTube ISMF Skimo

9.30 Tennis, Australian Open: singolare maschile, finale Alcaraz-Djokovic – Discovery Plus, Eurosport 1 HD, DAZN, HBO Max, Tim Vision, Prime Video Channels

10.15 Combinata nordica, Coppa del Mondo Seefeld: Gundersen HS109 femminile – Discovery Plus, Eurosport 2 HD, DAZN

10.30 Ciclismo, Challenge Mallorca – Trofeo Mallorca – 12.30 Discovery Plus, Eurosport 1 HD, DAZN

10.40 Biathlon, IBU Cup/Europei Open Sjusjoen: staffetta 4×7.5 km maschile – Discovery Plus

11.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Crans Montana: discesa maschile – Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 2 HD, Discovery Plus, DAZN

11.00 Ciclismo su pista, Europei: sessione mattutina – Nessuna copertura tv/streaming

11.05 Ciclocross, Mondiali: junior uomini – Discovery Plus, Rai Play Sport 2

11.45 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Willingen: qualificazioni HS147 maschile – Discovery Plus

12.00 Basket femminile, Serie A1: Campobasso-Sassari – flima.tv

12.30 Combinata nordica, Coppa del Mondo Seefeld: Gundersen HS109 maschile – Discovery Plus

12.30 Calcio, Serie A: Torino-Lecce – DAZN, DAZN 1

12.30 Calcio femminile, Serie A: Milan-Genoa – Rai Sport HD, Rai Play, DAZN

12.30 Calcio femminile, Serie A: Lazio-Como – DAZN

12.40 Ciclismo, GP La Marseillaise – 15.00 Discovery Plus

13.10 Ciclocross, Mondiali: under 23 donne – Discovery Plus, Rai Play Sport 2

13.15 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Willingen: HS147 femminile – Discovery Plus

13.45 Biathlon, IBU Cup/Europei Open Sjusjoen: staffetta 4×6 km femminile – Discovery Plus

14.45 Combinata nordica, Coppa del Mondo Seefeld: Gundersen 5 km femminile – Discovery Plus

15.00 Calcio, Serie A: Como-Atalanta – DAZN, DAZN 1

15.00 Calcio femminile, Serie A: Parma-Roma – DAZN

15.00 Calcio femminile, Serie A: Ternana-Inter – DAZN

15.10 Ciclocross, Mondiali: élite uomini – Rai Sport HD, Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 2 HD, DAZN

15.30 Combinata nordica, Coppa del Mondo Seefeld: Gundersen 10 km maschile – Discovery Plus

16.00 Calcio a 5, Europei: quarti di finale, Portogallo-Belgio – Rai Play Sport 2

16.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Willingen: HS147 maschile – Discovery Plus, dalle 17.00 anche su Eurosport 1 HD, DAZN

16.00 Volley femminile, Serie A1: Monviso-San Giovanni in Marignano – DAZN, VBTV

16.00 Basket, Serie A: Milano-Brescia – Cielo, cielo.tv, LBA TV, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW

16.30 Basket, Serie A: Sassari-Cremona – LBA TV

16.30 Pallanuoto femminile, Europei: Italia-Francia – Rai Sport HD, Rai Play, Eurovision Sport

17.00 Ciclismo su pista, Europei: sessione serale – Rai Play Sport 1, Discovery Plus, Eurosport 2 HD, DAZN

17.00 Volley femminile, Serie A1: Chieri-Scandicci – DAZN, VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Perugia-Bergamo – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Firenze-Milano – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Conegliano-Macerata – VBTV

17.00 Volley, Superlega: Trento-Cuneo – VBTV

17.00 Volley, Superlega: Padova-Perugia – DAZN, VBTV

17.00 Basket, Serie A: Trieste-Treviso – LBA TV

18.00 Basket, Serie A: Varese-Reggio Emilia – LBA TV

18.00 Volley, Superlega: Verona-Civitanova – DAZN, VBTV

18.00 Volley, Superlega: Piacenza-Cisterna – VBTV

18.00 Volley, Superlega: Padova-Perugia – VBTV

18.00 Volley femminile, Serie A1: Vallefoglia-Novara – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

18.00 Pallamano, Europei: finale, Danimarca-Germania – Sky Sport Max, Sky Go, NOW, PallamanoTV

18.00 Basket femminile, Serie A1: Broni-Sesto San Giovanni – flima.tv

18.00 Basket femminile, Serie A1: Battipaglia-Roseto – flima.tv

18.00 Basket femminile, Serie A1: Brixia-San Martino di Lupari – flima.tv

18.00 Calcio, Serie A: Cremonese-Inter – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

18.00 Calcio femminile, Serie A: Juventus-Sassuolo – DAZN

19.00 Basket, Serie A: Virtus Bologna-Trento – LBA TV

19.30 Calcio a 5, Europei: quarti di finale, Italia-Spagna – Rai Play Sport 2

20.45 Basket femminile, Serie A1: Venezia-Schio – Rai Sport HD, Rai Play, flima.tv

20.45 Calcio, Serie A: Parma-Juventus – DAZN, DAZN 1

21.15 Atletica, World Indoor Tour New York – dalle 22.00 su Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, dalle 22.30 anche su Sky Sport Uno

LA DIRETTA LIVE DI ALCARAZ-DJOKOVIC DALLE 9.30

LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DI CRANS MONTANA DALLE 11.00