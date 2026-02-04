Seguici su
Miriam Vece si arrampica fino all’argento nel chilometro da fermo agli Europei su pista!

3 minuti fa

Subito a podio l’Italia nella quarta giornata degli Europei di ciclismo su pista in quel di Konya. Nel velodromo turco ad esultare è Miriam Vece che coglie il secondo posto nel chilometro con partenza da fermo.

Gara interpretata al meglio dalla velocista italiana che stamattina aveva realizzato il record nazionale. Tempi che si alzano dopo le fatiche del mattino: 1:04.106 a 56.157 km/h che vale l’argento, ennesima medaglia continentale della carriera per l’azzurra.

A trionfare è la favorita, la francese Mathilde Gros: 1:03.682, più di quattro decimi di vantaggio su Vece, tutto facile per la transalpina. Terza troviamo l’atleta neutrale autorizzata Iana Burlakova.

Da segnalare che non ha preso il via la neerlandese Hetty van de Wouw, campionessa del mondo e tra le favorite per il successo odierno.

