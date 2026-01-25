Sci alpinismo, Matteo Sostizzo sale sul podio nella vertical maschile in Andorra. Mollaret domina tra le donne

Si è da poco conclusa la prima giornata della terza tappa di Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpinismo. Sulle nevi di Andorra, si sono disputate oggi le due vertical maschili e femminili, in attesa delle sprint di domani che chiuderanno il programma. La squadra azzurra, dopo le ottime prove nelle prime due tappe della stagione, ha continuato a stupire anche in Andorra.

Nella vertical maschile, infatti, è arrivato il podio di Matteo Sostizzo, il primo in carriera in Coppa del Mondo. L’azzurro, campione italiano di specialità, ha infatti concluso la prova al terzo posto, con un ritardo di 33″ dallo svizzero Remi Bonnet, che ha trionfato con il tempo di 27’21″6. Seconda posizione per l’austriaco Paul Verbnjak, a 9″ dalla vetta. Più indietro gli altri azzurri con Alex Oberbacher in dodicesima piazza a 1’26″4, Michele Boscacci 23esimo (+2’16″2) e Hermann Debertolis trentesimo (2’55″3).

La prova femminile è invece stata conquistata dalla francese Axelle Gachet Mollaret che ha concluso la sua vertical in 31’44″4. Dietro di lei la connazionale Emily Harrop che paga un ritardo di 55″. Completa il podio l’austriaca Sarah Dreier (+1’13″1). Quinta piazza per Giulia Murada (1’51″8), seguita da Alba De Silvestro, settima all’arrivo (+2’01”.2). Più indietro Noemi Junod, quattordicesima (+4’33″5).