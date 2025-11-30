Rugby Seven maschile: a Dubai la Nuova Zelanda parte col botto

Si è conclusa a Dubai la prima tappa del Svns 2026, il torneo mondiale di rugby a sette, e in campo maschile vince la Nuova Zelanda – bissando il trionfo in campo femminile. E come per le donne, anche gli uomini trionfano contro l’Australia.

Nella prima fase del torneo a spiccare è stata la Nuova Zelanda, unica formazione a chiudere a punteggio pieno nel girone B, precedendo l’Australia – ferma a due vittorie – poi Gran Bretagna e Spagna. Nel girone A, invece, ha chiuso in vetta la Francia, con due successi, a pari punti con le Fiji, mentre alle loro spalle deludono l’Argentina – terza – e il Sudafrica.

Si è passati, così, alle semifinali con l’Australia che ha superato la Francia per 14-0, in un match equilibratissimo, chiuso sullo 0-0 dopo il primo tempo, e dove la differenza l’hanno fatta le due mete di William Cartwright nella ripresa. Non sorprende, invece, la vittoria della Nuova Zelanda che supera di misura le Fiji 24-21, grazie a una meta quasi allo scadere di Brady Rush che ribalta il risultato.

In finale vince la Nuova Zelanda, come detto, ma contro l’Australia è battaglia vera, con gli australiani che rompono l’equilibrio al 2’ con Longbottom. Poi nel primo tempo arrivano le mete di Dylan Collier e Akuila Rokolisoa per il 12-5 per la Nuova Zelanda al riposo. Nella ripresa allungano i tuttineri con Molia, ma poi le mete di William Cartwright e Harry Wilson riaprono i giochi. La chiude Jayden Keelan, mentre la meta di Wilson serve solo a fissare il punteggio sul 26-22.