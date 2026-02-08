Riccardo Lorello: “Non ricordo quasi niente della gara, ma ho capito che avevo fatto un tempone”

Riccardo Lorello conquista una sorprendente medaglia di bronzo sui 5000 metri maschili nello speed skating alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: l’azzurro batte il compagno di squadra Davide Ghiotto per 0″35 e sale sul gradino più basso del podio ai Giochi.

Nelle parole alla Gazzetta dello Sport l’azzurro sottolinea come i ricordi della gara non siano nitidi: “Durante la gara non ho pensato a nulla, in verità non ricordo quasi niente, è stato un attimo. Ricordo solo una tabella di Matteo Anesi e le urla di Maurizio Marchetto“.

Sorprende invece la lucidità dell’azzurro in una fase di gara così delicata ed importante: “Negli ultimi due giri ho ragionato sul record olimpico, lo ammetto, e mi sono gasato. Ho capito che avevo fatto un tempone, ma ero anche sicuro che su un ghiaccio così il record olimpico sarebbe stato stracciato“.