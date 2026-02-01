Quanti soldi si guadagnano nella finale degli Australian Open 2026? Montepremi aumentato, ma inferiore agli altri Slam

Carlos Alcaraz e Novak Djokovic si affronteranno nella finale degli Australian Open 2026, che si giocherà domenica 1° febbraio a partire dalle ore 09.30 italiane sul cemento di Melbourne: chi conquisterà il primo Slam della stagione? Chi scriverà il proprio nome dell’albo d’oro nel torneo che si disputa in terra oceanica? Chi arricchirà il proprio palmares e scriverà una nuova pagina di storia dello sport? Verso l’ora di pranzo sapremo, ma come sempre non bisogna tenere in considerazione soltanto l’aspetto agonistico.

È importante valutare anche il profilo economico in competizioni dall’enorme prestigio e rilevanza globale: quanti soldi guadagna il vincitore degli Australian Open 2026? Chi alzerà al cielo il trofeo farà festa con 4,15 milioni di dollari australiani (circa 2,38 milioni di euro). Il montepremi complessivo dell’evento era pari a 111,5 milioni di dollari australiani (circa 63,6 milioni di euro): si tratta della somma più elevata della storia per lo Slam in terra oceanica, l’importo è aumentato di addirittura il 16%.

Dodici mesi fa Jannik Sinner portò a casa 3,5 milioni di dollari australiani per il suo secondo sigillo consecutivo, dunque la borsa sarà decisamente più generosa in questa occasione. Il finalista perdente si consolerà con 2,15 milioni di dollari (circa 1,24 milioni di euro). Come può essere considerato il montepremi degli Australian Open rispetto agli altri Slam? Resta comunque il Major meno pagato: il confronto con gli emolumenti delle edizioni 2025 degli altri tornei di punta parla chiaro.

Jannik Sinner si meritò 2,7 milioni di sterline britanniche per il sigillo a Wimbledon (circa 3,1 milioni di euro), Carlos Alcaraz intascò 2,55 milioni di euro per il trionfo al Roland Garros e 5 milioni di dollari statunitensi per l’affermazione agli US Open (circa 4,28 milioni di euro).

QUANTI SOLDI GUADAGNA CHI VINCE GLI AUSTRALIAN OPEN 2026?

E CHI PERDE LA FINALE…

