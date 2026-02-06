Quando parte Francesca Lollobrigida nei 3000 metri alle Olimpiadi: orario esatto, avversaria in batteria, tv

Domani, sabato 7 febbraio, a Milano (Italia) si apriranno anche per lo speed skating le Olimpiadi Invernali: in programma la gara dei 3000 metri femminili, a cui prenderanno parte 20 atlete, tra le quali ci sarà Francesca Lollobrigida, unica rappresentante azzurra.

Francesca Lollobrigida sarà inserita nell’ottava delle dieci batterie previste: l’azzurra si confronterà con la canadese Valerie Maltais. La prima serie partirà alle ore 16.00, ma dopo la quinta coppia, a metà gara, ci sarà la pausa per la preparazione del ghiaccio.

Per la gara di domani dello speed skating alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai2 o RaiSportHD (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, e dalle 16.50 anche su Eurosport1 e DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

A CHE ORA LO SPEED SKATING DOMANI ALLE OLIMPIADI

Sabato 7 febbraio

PROGRAMMA SPEED SKATING: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

QUANDO PARTE FRANCESCA LOLLOBRIGIDA NEI 3000 METRI?

BATTERIE 3000 METRI FEMMINILI

1 I CONIJN Merel NED

O HALL Laura CAN

2 I ROSNER Jeannine AUT

O McGREGOR Kaitlyn SUI

3 I YANG Binyu CHN

O KORZHOVA Kseniia AIN

4 I GOLUBEVA Elizaveta KAZ

O BRAUN Violette FRA

5 I HORIKAWA Momoka JPN

O TAS Sandrine BEL

6 I SABLIKOVA Martina CZE

O HOFMANN Josie GER

7 I MOROZOVA Nadezhda KAZ

O ZUEVA Marina AIN

8 I MALTAIS Valerie CAN

O LOLLOBRIGIDA Francesca ITA

9 I GROENEWOUD Marijke NED

O WIKLUND Ragne NOR

10 I BEUNE Joy NED

O WEIDEMANN Isabelle CAN