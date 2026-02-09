Quando parte Alex Vinatzer nello slalom della combinata? Orario esatto, tv, streaming

Alex Vinatzer si presenterà per ultimo al cancelletto di partenza dello slalom, seconda parte della combinata a squadre che sta animando la terza giornata dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’azzurro raccoglierà il testimone da Giovanni Franzoni, che ha firmato il miglior tempo nella discesa libera sulla pista Stelvio di Bormio distanziando il terzetto svizzero e facendo sognare tutti gli appassionati.

La situazione è la seguente: Vinatzer si presenterà con un vantaggio di 17 centesimi nei confronti di Daniel Yule (eredita il lascito di Alexis Monney), di 28 centesimi su Loic Meillard (compagno di Marco Odermatt) e i 42 centesimi su Tanguy Nef (partner di Franjo Von Allmen). Tommaso Sala è invece quinto a 0.59 dopo aver preso il bastoncino virtuale da Dominik Paris, ma attenzione anche al francese Clement Noel (a 0.91 dopo la discesa di Nils Allegre). Gli austriaci Feller, Matt, Schwarz e Gstrein devono recuperare più di un secondo.

Alle ore 14.00 si disputerà un’unica manche di slalom, si sommeranno i tempi con quelli siglati in discesa e verranno così assegnate le medaglie alle coppie. Alex Vinatzer scatterà per ultimo, seguendo questo programma: dalla 20ma alla 16ma coppia si partirà 30 secondi dopo l’arrivo dell’atleta precedente, dal 15mo al nono si inizierà l’azione 45” dopo l’arrivo del precedente, dall’ottavo al quarto si passerà a 50” dopo l’arrivo, per le ultime coppie l’intervallo sarà di 1’15” dopo l’arrivo, con un tv break di 2’15” dopo la quindicesima coppia.

Salvo ritardi e rinvii dovuti a cause di varie natura e stimando una manche di un minuto circa, Alex Vinatzer partirà alle ore 14.28 circa. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio dello slalom della combinata a squadre maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, DAZN, HBO Max; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO PARTE ALEX VINATZER NELLA COMBINATA ALLE OLIMPIADI

Alex Vinatzer partirà per ultimo, alle ore 14.28 circa di lunedì 9 febbraio. Questo il programma di giornata, salvo ritardi e sospensioni: 20-16 arrivo+30”, 15-9 arrivo+45”, 8-4 arrivo+50”, 3-1 arrivo+1’15”.

CALENDARIO SLALOM COMBINATA OLIMPIADI 2026

Lunedì 9 febbraio

Ore 14.00 Combinata a squadre maschile a Bormio (Italia), slalom – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA SCI ALPINO OLIMPIADI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.