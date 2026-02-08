Seguici su
Milano Cortina 2026OlimpiadiPattinaggio ArtisticoSport Invernali

Perché l’Italia ha effettuato una sostituzione nel pattinaggio artistico: scelta conservativa per il bronzo?

12 minuti fa

Daniel Grassl / Lapresse

L’Italia è in piena lotta per conquistare la medaglia di bronzo nella gara a squadre di pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: dopo i primi cinque segmenti del team event, la nostra Nazionale occupa la terza posizione con 37 punti e può fare affidamento su un margine di due lunghezze nei confronti del Canada, mentre la Georgia insegue a -5. Gli USA svettano al comando con 44 punti e possono contare su un vantaggio importante nei confronti dal Giappone (39).

La giornata odierna sarà decisiva, con la disputa delle ultime tre prove: la nostra Nazionale riuscirà a salire sul podio e a regalarsi una bella soddisfazione sul ghiaccio del capoluogo lombardo? Ad aprire le danze sarà il free program delle coppie, con Sara Conti e Niccolò Macii che hanno tutte le carte in regola per portare a casa un risultato di peso: si preannuncia una lotta intensa con i georgiani Metelkina/Berulava e i canadesi Pereira/Michaud, sarebbe fondamentale precederli per respirare e avvicinarsi all’obiettivo.

A seguire toccherà a Lara Naki Gutmann nel free program femminile: in questo caso la sfida sarà con la canadese Madeline Schizas e la georgiana Anastasiia Gubanova, la trentina avrà il vantaggio di gareggiare dopo le dirette rivali e dunque potrà adottare la strategia migliore in ottica team event. La notizia del giorno è la sostituita effettuata sul fronte maschile: fuori Daniel Grassl (quinto nello short program) e dentro Matteo Rizzo per il free program.

Perché è stata adottata questa soluzione? L’azzurro è uno specialista dei segmenti lunghi e punta molto sulla pulizia tecnica: è solido ed è quello che serve in questa occasione per cercare di conquistare la medaglia. Fa paura il georgiano Nika Egadze, reduce dal ko subito contro Kagiyama nel corto e che si esibirà prima del nostro portacolori. In tarda serata scopriremo se l’Italia avrà arricchito il proprio bottino di medaglie ai Giochi casalinghi grazie al pattinaggio artistico.

