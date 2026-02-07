Milano Cortina 2026OlimpiadiSci AlpinoSport Invernali
Perché è stata cancellata la seconda prova di discesa a Cortina: chi era arrivata e chi mancava
La seconda prova cronometrata della discesa libera femminile è stata interrotta dopo il pettorale numero 23, a causa della nebbia e di una fitta nevicata che si è abbattuta sull’Olympia delle Tofane, a Cortina d’Ampezzo, sede delle gare delle donne nello sci alpino delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.
Al momento dello stop erano scese 21 atlete, dato che non erano partite la norvegese Marte Monsen e la ceca Ester Ledecka, mentre in tutto erano 46 le atlete iscritte a questa seconda prova cronometrata. Tra le atlete giunte al traguardo, però, c’erano ben 5 italiane.
Miglior crono della statunitense Breezy Johnson in 1’37″91, mentre la migliore delle azzurre è Sofia Goggia, sesta a 0″86, proprio davanti a Federica Brignone, settima a 0″93. Laura Pirovano chiude nona a 1″00, mentre risultano più staccate Elena Curtoni, 15ma a 1″73, e Nicol Delago, 16ma a 1″76.
Dopo l’arrivo di Elena Curtoni non c’erano più le condizioni di sicurezza e, dopo una lunga pausa in attesa di un miglioramento del meteo, che non c’è stato, è stata dichiarata conclusa la prova, quindi non è riuscita a prendere il via Nadia Delago, che aveva ricevuto in sorte il pettorale numero 29.
ORDINE D’ARRIVO SECONDA PROVA DISCESA FEMMINILE
1 7 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA 1:37.91
2 11 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER 1:38.12 0.21 5.50
3 15 537544 VONN Lindsey 1984 USA 1:38.28 0.37 9.68
4 1 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT 1:38.34 0.43 11.25
5 10 507168 AICHER Emma 2003 GER 1:38.75 0.84 21.88
6 13 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA 1:38.77 0.86 22.39
7 17 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA 1:38.84 0.93 24.20
8 9 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR 1:38.88 0.97 25.23
9 6 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA 1:38.91 1.00 26.00
10 12 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT 1:38.96 1.05 27.29
11 5 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT 1:39.02 1.11 28.83
12 14 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT 1:39.12 1.21 31.40
12 3 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO 1:39.12 1.21 31.40
14 20 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI 1:39.46 1.55 40.08
15 23 297910 CURTONI Elena 1991 ITA 1:39.64 1.73 44.66
16 2 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA 1:39.67 1.76 45.42
17 21 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL 1:39.76 1.85 47.70
18 18 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA 1:39.95 2.04 52.50
19 22 516766 BLANC Malorie 2004 SUI 1:40.39 2.48 63.54
20 19 516319 SUTER Corinne 1994 SUI 1:40.72 2.81 71.76
21 16 539536 WILES Jacqueline 1992 USA 1:41.85 3.94 99.50
NON PARTITE NELLA SECONDA PROVA
4 426324 MONSEN Marte 2000 NOR
8 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE
24 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI
25 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA
26 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA
27 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA
28 516705 DURRER Delia 2002 SUI
29 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA
30 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN
31 485941 PLESHKOVA Julia 1997 AIN
32 185493 POHJOLAINEN Rosa 2003 FIN
33 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA
34 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH
35 25222 CAMINAL SANTURE Jordina 2003 AND
36 25210 MORENO Cande 2000 AND
37 155994 NOVAKOVA Barbora 2002 CZE
38 6296101 NEGRI Elisa Maria 2003 CZE
39 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN
40 115279 SCHWENCKE Matilde 2003 CHI
41 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA
42 6537726 BEGUE Nicole 2006 ARG
43 155998 LABASTOVA Alena 2002 CZE
44 705526 SROBOVA Katarina 2005 SVK
45 695130 SHEPILENKO Anastasiia 2000 UKR
46 705499 JANCOVA Rebeka 2003 SVK