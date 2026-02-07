Quinta medaglia nella discesa maschile per l’Italia alle Olimpiadi: unico oro 74 anni fa!

Giovanni Franzoni e Dominik Paris sono saliti sul podio nella discesa libera maschile di Bormio ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, battendo alcuni mostri sacri della velocità come Marco Odermatt e Vincent Kriechmayr in una gara estremamente spettacolare vinta sulla mitica Stelvio dal fenomeno svizzero Franjo Von Allmen.

Per l’Italia si tratta di un risultato storico, che apre in maniera sfavillante la XXV edizione delle Olimpiadi Invernali. In passato lo sci alpino maschile azzurro aveva ottenuto infatti nel complesso solo tre medaglie in discesa ai Giochi, con un singolo oro centrato 74 anni fa da Zeno Colò a Oslo nel 1952. Successivamente erano arrivati altri due piazzamenti nelle prime tre posizioni, divisi equamente tra seconda e terza piazza.

Herbert Plank si era attestato al terzo posto a Innsbruck 1976, con un distacco di 86 centesimi dal vincitore austriaco Franz Klammer, mentre l’ultimo acuto italiano nelle discese olimpiche maschili di sci alpino risaliva al 2014. Christof Innerhofer (presente a Milano Cortina 2026 per disputare il superG e forse la combinata a coppie) arrivò secondo in Russia a soli 6 centesimi dall’oro, vinto in quel caso da Matthias Mayer.

Franzoni e Paris hanno regalato dunque all’Italia maschile dello sci alpino la quarta e la quinta medaglia olimpica di ogni epoca in discesa libera, venendo battuti solamente dalla prova monstre di una stella indiscussa del Circo Bianco.