Pattinaggio di figura oggi, Olimpiadi 2026: orario danza ritmica, tv, programma, streaming

Archiviata la lunga parentesi dedicata al Team Event, il pattinaggio di figura si appresta a vivere le gare “tradizionali” alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Oggi, lunedì 9 febbraio, al Mediolanum Forum di Assago si disputerà infatti la rhytm dance (danza ritmica in italiano), segmento breve valido per la specialità della danza sul ghiaccio.

Lo diciamo fin da subito: non saranno giorni facili da affrontare. Le indicazioni già viste nella prova a squadre hanno già lasciato intendere alcuni orientamenti della giuria poco edificanti per la disciplina e per lo sport in generale; il riferimento è per la lotta al bronzo, metallo che sembra essere in questo momento più vicino ai britannici Lilah Fear-Lewis Gibson, premiati da giurie sempre più generose, piuttosto che ai canadesi Piper Gilles-Paul Poirier e agli azzurri Charléne Guignard-Marco Fabbri, sulla carta più meritevoli di battagliare per il terzo posto.

Nella rhythm dance del Team Event, unico momento della stagione in cui si sono scontrate le cinque coppie di vertice in contemporanea, i danzatori d’oltremanica hanno ingiustamente surclassato i due binomi rivali, arrivando al punteggio fantasmagorico di 86.85. Difficile prevedere cosa potrà accadere adesso: la speranza è che stavolta le coppie si ritrovino più vicine in termini di distacco, in modo di poter giocare le proprie carte nella danza libera. Marco e Charléne, non lo scopriamo ora, hanno tutte le caratteristiche per poter fare bene. Ma dovranno essere supportati da giudizi equi, giusti ed imparziali, latitanti in questa annata sportiva e anche in alcuni appuntamenti di quella precedente.

Differente il discorso per l’oro che, verosimilmente, sarà conteso tra gli statunitensi Madison Chock-Evan Bates ed i francesi Laurence Fournier Beaudry-Guillaume Cizeron. La sensazione è che gli statunitensi siano più competitivi proprio nel corto e che i francesi abbiano una marcia in più nel libero. Anche in questo caso, il distacco al giro di boa sarà essenziale per il prosieguo della gara.

La rhythm dance valida per la specialità danza sul ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sarà visibile (salvo modifiche ed esigenze di palinsesto) su Rai a partire dalle ore 21:00, previa alternanza con altri sport, oltre che in streaming su RAI Play. La diretta integrale è prevista su Discovery Plus ed HBO Max; pianificato un collegamento su Eurosport 1 (visibile anche in abbonamento su DAZN, Prime Video e Tim Vision) a partire dalle 21:00 OA Sport vi offrirà inoltre la diretta LIVE testuale dell’evento, per non perdersi davvero nulla dello spettacolo olimpico.

A CHE ORA IL PATTINAGGIO ARTISTICO OGGI ALLE OLIMPIADI

Lunedì 9 febbraio

Ore 19.20 Rhythm dance danza sul ghiaccio (Charléne Guignard-Marco Fabbri) – Diretta tv su Rai 2 dalle 21:00, in alternanza con altri sport

PATTINAGGIO ARTISTICO, TEAM EVENT OLIMPIADI: ORDINE DI DISCESA SUL GHIACCIO

RHYTHM DANCE DANZA SUL GHIACCIO

PROGRAMMA PATTINAGGIO ARTISTICO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 21:00, in alternanza con altri sport

Diretta streaming: Rai Play dalle 21:00 (in alternanza con altri sport), integrale su Discovery Plus e HBO Max; Eurosport 1 (dalle 20:50) visibile anche su DAZN, Prime Video e Tim Vision previo abbonamento.

Diretta testuale: OA Sport.