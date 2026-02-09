Pattinaggio di figura, è l’ora della danza. La rhythm dance sarà tutta una questione di “distanza”

Dopo la gioia indescrivibile del bronzo conquistato nel Team Event, il programma di pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si concentra verso le gare di specialità. Nella giornata odierna si svolgerà infatti si svolgerà all’Unipol Forum di Assago la rhytm dance, uno dei segmenti più delicati dal punto di vista delle valutazioni dei giudici.

Teoricamente sono cinque i binomi che si contenderanno una medaglia, tra cui anche i nostri meravigliosi veterani Charléne Guignard-Marco Fabbri, in lizza per il bronzo con i canadesi Piper Gilles-Paul Poirier e con i britannici Lilah Fear-Lewis Gibson. La medaglia d’oro, salvo sorprese a dir poco clamorose, sarà invece un affair tra gli statunitensi Madison Chock-Evan Bates ed i francesi Laurence Fournier Beaudry-Guillaume Cizeron.

Tuttavia, le indicazioni avute nello stesso segmento già pattinato nella prova a squadre non sono state particolarmente positive per l’Italia. Seguendo un trend già visto in questa stagione, gli inglesi si sono non a caso attestati al terzo posto, raccogliendo un punteggio molto più alto rispetto sia a Gilles-Poirier che ai nostri ragazzi, precisamente 86.57 contro 85.79 e 83.54. Questo, lo diciamo fin da subito, sarà il tema della gara odierna.

L’auspicio è che gli allievi di Barbara Fusar Poli, con la leggerezza di aver comunque al collo già una medaglia, possano pattinare in leggerezza totale, lasciandosi trasportare dalle note dei Backstreet Boys senza pensare al resto. L’obiettivo non è tanto invertire il trend, che con questo andazzo (e con questa giuria) appare difficile, quanto ridurre per quanto possibile le distanze, in modo da poter essere in corsa per il libero.

La situazione sarà speculare anche ai piani alti. Per quanto visto fino a questo momento, la sensazione è che Chock-Bates siano più competitivi nel corto, mentre Fournier Beaudry-Cizeron nel libero. Per questo motivo i transalpini dovranno provare a rimanere aggrappati ai diretti rivali per poi tentare un eventuale sorpasso nella free dance (particolarmente incantevole). Il tema della rhythm dance sarà incentrato sugli Anni 90, uno stile che si addice a pochissimi dei team in gara. Ma lo spettacolo non mancherà.