Pattinaggio artistico oggi, Olimpiadi 2026: orari prova a squadre, tv, programma, streaming

Si parte. Oggi, venerdì 6 febbraio, si disputerà la prima giornata della prova a squadre, gara che apre il programma di pattinaggio di figura alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La tensione è già alle stelle all’Unipol Forum di Milano: la giornata odierna sarà infatti già praticamente decisiva per la la lotta alle medaglie, in cui è coinvolta anche l’Italia, decisa a lottare per il bronzo (considerato il passo in più di Stati Uniti e Giappone) principalmente con Georgia, Canada e Francia.

La competizione comincerà alle 9:55 con la rhythm dance, dove saranno della partita i veterani Charléne Guignard-Marco Fabbri. Sarà un momento di grande importanza quello degli azzurri, in quanto potrebbe fornire indicazioni preziose (a livello di feedback da parte della giuria) anche per la gara di specialità. Gli allievi di Barbara Fusar Poli cercheranno di mettere più distanza possibile tra loro e i georgiani Diana Davis-Gleb Smolkin. Ma per farlo dovranno riuscire a superare due team ostici come i canadesi Piper Gilles-Paul Poirier (mai incontrati in questa annata sportiva) e i britannici (super quotati negli scorsi mesi) Lilah Fear-Lewis Gibson. Interessante inoltre capire chi la spunterà tra i grandi favoriti per il metallo più pregiato nella gara tradizionale, ovvero gli statunitensi Madison Chock-Evan Bates e i francesi Laurence Fournier Beaudry-Guillaume Cizeron.

Successivamente, alle ore 11:35, sarà la volta dello short delle coppie. In questo caso i fari saranno puntati su Sara Conti-Niccolò Macii, pronti a ben figurare in una mini gara difficilissima ed equilibrata, in cui anche un singolo errore può pesare. Ad armi pari, i pattinatori di Barbara Luoni potrebbero perdere solo dai nipponici Campioni del Mondo in carica Riku Miura-Ryuichi Kihara. Ma anche in questo caso la partita si gioca soprattutto con la Georgia, stavolta con le carte in mano per fare male, considerata la presenza dei detentori del titolo continentale Anastasiia Metelkina Luka-Berulava. Sullo sfondo, se così si può dire, anche i Campioni Olimpici in carica Wenjing Sui-Cong Han, lontani dai fasti dell’argento di Pyeongchang 2018 e dell’oro a Pechino 2022 ma comunque tranquillamente in grado di incidere se in giornata positiva.

Il programma si chiuderà quindi con lo short femminile, dove è previsto un vìs-a-vìs tra Stati Uniti e Giappone, con una battaglia tra la Campionessa Mondiale Alysa Liu ed il bronzo olimpico Kaori Sakamoto. Per l’Italia le attenzioni saranno invece rivolte su Lara Naki Gutman, chiamata ad un grande corto in cui si dovrà esprimere sugli stessi livelli delle prove autunnali con l’auspicio di arrivare a quei 70 punti che sarebbero davvero meritati. Lo spauracchio maggiore in ottica medaglia è, neanche a dirlo, Anastasiia Gubanova dalla Georgia. Da non sottovalutare però la canadese Madeline Schizas, la francese Lorine Schild e la sudcoreana Jia Shin, mina vagante il cui piazzamento potrebbe incidere indirettamente anche sulla lotta per il terzo posto.

La prima giornata dedicata alla gara a squadre di pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sarà visibile (salvo modifiche ed esigenze di palinsesto) dalle 11:35 su Rai 2, previa alternanza con altri sport, oltre che su RAISport+HD dalle 13:00 alle 14:00. La diretta integrale è prevista su Discovery Plus, HBO Max ed Eurosport 1 (visibile anche in abbonamento su DAZN, Prime Video e Tim Vision). OA Sport vi offrirà inoltre la diretta LIVE testuale dell’evento, per non perdersi davvero nulla dello spettacolo olimpico.

PROGRAMMA PATTINAGGIO ARTISTICO OLIMPIADI OGGI:

Venerdì 6 febbraio

Ore 09.55 Gara a squadre a Milano (Italia), rhythm dance (in gara Guignard-Fabbri) – Diretta tv su Rai Sport+HD

Ore 11.35 Gara a squadre a Milano (Italia), short program coppie (in gara Conti-Macii) – Diretta tv su Rai 2 (in alternanza con altri eventi).

Ore 13.35 Gara a squadre a Milano (Italia), short program femminile (in gara Lara Naki Gutmann) – Diretta tv su Rai 2 (in alternanza con altri eventi).

PATTINAGGIO ARTISTICO, TEAM EVENT OLIMPIADI: ORDINE DI DISCESA SUL GHIACCIO

TEAM EVENT RHYTHM DANCE

TEAM EVENT SHORT COPPIE D’ARTISTICO

TEAM EVENT SHORT INDIVIDUALE FEMMINILE

PROGRAMMA PATTINAGGIO ARTISTICO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, in alternanza con altri eventi; Rai Sport+HD (per la rhythm dance).

Diretta streaming: Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 visibile anche su DAZN, Prime Video e Tim Vision (previo abbonamento).

Diretta testuale: OA Sport.