Patrick Baumgartner rimonta 2 posizioni e resta in corsa per una medaglia nel bob a 4

Si chiude la prima giornata dedicata al bob a 4 alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sulla Eugenio Monti siamo giunti a metà gara: discorso ancora aperto in chiave podio, con la Germania che vuole andare a caccia di un’altra tripletta dopo quella nel 2.

Johannes Lochner ha già un piede e mezzo sul primo gradino del podio. È il dominatore di questo sport e l’ha dimostrato in terra ampezzana, lasciando veramente le briciole ai rivali. Non trova il miglior tempo di run (per un centesimo), ma fa il vuoto: 1’48”61 il suo parziale.

Alle sue spalle seguono i connazionali: Francesco Friedrich è secondo staccato di 43 centesimi, terzo in rimonta Adam Ammour che trova il miglior parziale, scala due posizioni e si mette in una situazione perfetta per ottenere il bronzo, 59 centesimi di ritardo.

Crolla il britannico Brad Hall, dalla terza alla settima piazza, quarto c’è l’elvetico Michael Vogt, staccato di 71 centesimi, poi un ottimo Patrick Baumgartner. L’azzurro trova una run più che positiva (non era stata eccellente la prima) e resta in corsa per il podio: quinto a 78 centesimi dalla vetta, 19 dalle medaglie.